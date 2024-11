Thanh niên Công an Thủ đô ra quân 'phủ sóng' tuyên truyền phòng cháy chữa cháy

TPO - Ngày 2/11, tuổi trẻ Công an Thủ đô đồng loạt ra quân triển khai công trình thanh niên “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình nhà trọ, chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh” tại các Ủy ban nhân dân, Công an cấp huyện, cấp xã và các điểm lưu động đến từng cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, xóm, tổ dân phố… trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công trình thanh niên “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình nhà trọ, chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh” được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng.

Điển hình như tuyên truyền trực quan bằng áp phích, tờ rơi, video ngắn được phát tán rộng rãi tại các khu dân cư, nhà trọ, chung cư... với những thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu về phòng cháy chữa cháy; Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng các thiết bị chữa cháy, sơ cứu ban đầu, xây dựng kế hoạch thoát hiểm...

Đặc biệt, tuổi trẻ Công an Thủ đô đã xây dựng mô hình điểm, chọn một số khu dân cư điển hình để triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, nhằm nhân rộng mô hình ra toàn thành phố.

Theo Trung tá Bùi Mạnh Hùng – Trưởng ban Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội, việc triển khai công trình thanh niên tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy sẽ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an Thành phố.

“Qua đó, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên PCCC các cấp; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

Đặc biệt, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia công tác PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với mục tiêu an toàn tính mạng của người dân là trên hết. Đồng thời, thực hiện triệt để phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân””, Trưởng ban Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội nói.

Từ ngày triển khai công trình thanh niên đến nay, Ban Thanh niên CATP đã triển khai thành lập 35 đội tình nguyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH tập trung vào các đối tượng là chủ cơ sở kinh doanh, chủ hộ gia đình, ban quản lý, ban quản trị, đội PCCC cơ sở, người dân đang sinh sống, làm việc tại các khu nhà trọ, chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Cụ thể, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tích cực tới từng gia đình là chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ, cơ sở kinh doanh... trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần thiết… Thiết kế và thu hút 100% chủ cơ sở kinh doanh, chủ hộ gia đình... tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng trực tuyến.

Hiện nay, CATP đã huy động 37.856 lượt đoàn viên thanh niên CATP, địa bàn dân cư, cán bộ chiến sĩ đội nghiệp vụ các đơn vị tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH đối với 68.350 chủ cơ sở kinh doanh; 78.662 chủ hộ gia đình; thành lập, duy trì 3.891 nhóm Zalo tuyên truyền PCCC&CNCH…