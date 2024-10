Tuổi trẻ Công an nhân dân tiếp bước tinh thần anh Lý Tự Trọng

TPO - Kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng là dịp để thế hệ trẻ Công an nhân dân tri ân công lao to lớn, ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, tấm gương hy sinh quên mình vì nước, vì dân. Qua đó, những cán bộ Đoàn Công an nhân dân cũng bày tỏ tinh thần, niềm tin và khát vọng tiếp bước tinh thần Lý Tự Trọng trong công cuộc xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.