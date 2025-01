10 dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Công an năm 2024

TPO - Với chủ đề công tác “Thanh niên Công an tình nguyện vì nhân dân phục vụ”, năm 2024, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức nhiều hoạt động quy mô, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Nhiều công trình thiết thực, ý nghĩa, kiến tạo nên các giá trị bền vững cho cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an cách mạng trong lòng nhân dân. Dưới đây là 10 dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ CAND trong năm 2024.

Cụ thể hóa Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị

Năm qua, các cấp bộ Đoàn trong CAND đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác Công an, trong đó trọng tâm là Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Tiêu biểu là tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và đoàn viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị tại các học viện, trường Công an nhân dân”; sinh hoạt chuyên đề “Nghị quyết 12 và hành động của tuổi trẻ”...

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, các cấp bộ Đoàn trong CAND cũng triển khai các phong trào hành động cách mạng, hoạt động đồng hành cùng ĐVTN, tăng cường ứng dụng, chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác Công an nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị từng đơn vị.

Hơn 3.000 Công an chính quy kiêm nhiệm cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn

Sau 2 năm triển khai, chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia kiêm nhiệm cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn đã góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng thời, chủ trương này đã giúp thanh niên Công an kiêm nhiệm công tác Đoàn có điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ công tác chuyên môn. Đến tháng 11/2024, ở cấp xã, có 3.785 đồng chí tham gia Đoàn xã, phường, thị trấn (tăng 38,1%), trong đó có 1.713 Phó Bí thư kiêm nhiệm (tăng 217,8%); 2.350 đồng chí là ủy viên Hội LHTN Việt Nam cấp xã với 654 đồng chí Phó Chủ tịch kiêm nhiệm…

Sinh hoạt chính trị “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Trong đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa này, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 6 hoạt động cấp Bộ, 59 hoạt động cấp cơ sở. Tiêu biểu là hành trình “Theo bước chân những người anh hùng”, hành trình “Trao gửi yêu thương” tại tỉnh Điện Biên; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi A1, tỉnh Điện Biên và Đài tưởng niệm Bắc Sơn, Thành phố Hà Nội; tổ chức sinh hoạt chính trị tại Nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Hội nghị báo cáo chuyên đề “Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ”...

386 công trình thực hiện trong Tháng Thanh niên

Lễ ra quân Tháng Thanh niên gắn với tổ chức Ngày hội đoàn viên và Ngày hội hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 2.000 ĐVTN trực tiếp tham gia; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; đăng ký, đảm nhận 386 công trình, phần việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chỉ đạo tổ chức hoạt động “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” trong tuổi trẻ CAND với 1 hoạt động cấp Bộ, 16 hoạt động cấp Cụm, 205 hoạt động cấp cơ sở tại 299 xã biên giới. Các cấp bộ Đoàn trong CAND cũng đã đồng loạt tham mưu tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy với ĐVTN; tổ chức lễ kỷ niệm, gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, giáo dục lòng tự hào cho cán bộ, ĐVTN.

Thực hành “3 bám”, “4 cùng”

Thông qua các chiến dịch “Thanh niên Công an tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Hành quân xanh”; các hoạt động dân vận, thực hành chính trị xã hội “3 bám” “4 cùng”… tuổi trẻ CAND đã thực hiện, bàn giao nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo.

Các cấp bộ Đoàn cũng đã tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Cùng em tới trường”, chương trình phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức cho thanh niên tham gia bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội...

Đặc biệt, trước những thiệt hại nghiêm trọng do Bão số 3 gây ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát huy mạnh mẽ “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, Ban Thanh niên CAND đã tham mưu chỉ đạo, trực tiếp triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão với tổng nguồn lực hơn 2,6 tỷ đồng. Chủ trì tổ chức cho 1.600 lượt ĐVTN các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân dọn dẹp, chỉnh trang cảnh quan đô thị tại khu vực nội thành sau bão…

Khám bệnh, xét nghiệm miễn phí thương binh, bệnh binh

Ban Thanh niên CAND đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tiêu biểu như Hành trình tri ân, thăm tặng 6.300 suất quà; khám bệnh, xét nghiệm miễn phí cho 5.828 thương binh, bệnh binh, người có công; cấp phát hơn 5.000 cơ số thuốc; tổ chức biểu diễn 20 chương trình nghệ thuật… tại 65 trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh trên địa bàn toàn quốc với tổng giá trị nguồn lực hơn 11 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức hơn 3.800 hoạt động thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm với sự tham gia của hơn 40.000 lượt ĐVTN; tổ chức các hoạt động phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng; nhận đỡ đầu, chăm sóc con thương binh, con liệt sĩ trong và ngoài lực lượng CAND…

Đồng hành cùng thanh niên Công an xã

Ban Thanh niên CAND đã triển khai hiệu quả kế hoạch đồng hành cùng thanh niên Công an xã, thị trấn giai đoạn 2023-2027; chỉ đạo Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì, phối hợp tổ chức 42 cuộc thi về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, hỗ trợ thành lập 28 mô hình đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức 306 hoạt động hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 189 đơn vị Công an xã, thị trấn tại địa bàn biên giới, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Các cấp bộ Đoàn và ĐVTN đăng ký đảm nhận hơn 1.000 công trình, phần việc trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác; đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng thanh niên Công an xã thông qua hướng dẫn, chỉ đạo triển khai đồng loạt các mô hình “Kỳ nghỉ hè cùng Công an xã”, “Ngày cuối tuần cùng Công an xã”…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua gần 3 năm triển khai và thực hiện Chương trình phối hợp, trong tuổi trẻ Công an và Quân đội đã xuất hiện hàng ngàn gương ĐVTN nêu cao phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của người chiến sĩ Công an cách mạng, tận tuỵ trong công tác, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm, lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Tại Hội nghị sơ kết, 35 tập thể, 80 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Chương trình đã được Trung ương Đoàn biểu dương, khen thưởng.

Nhân rộng điển hình tiên tiến

Trong năm 2024, Ban Thanh niên CAND tiếp tục tham mưu tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động tôn vinh, biểu dương điển hình tiên tiến như: Chương trình tuyên dương Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu; Tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Bộ, tuyên dương chi đoàn tiêu biểu xuất sắc trong CAND.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Bộ hướng về cơ sở, trong năm 2024, Ban Thanh niên CAND đã tham mưu tổ chức tuyên dương 80 gương thanh niên Công an xã tiêu biểu; 12 tập thể, 24 Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn cấp xã có nhiều thành tích xuất sắc. Đề xuất Trung ương Đoàn tuyên dương, khen thưởng thanh niên Công an tiêu biểu tại các giải thưởng thường niên; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, kết nối, phát huy các điển hình sau tuyên dương.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên cho 600 cán bộ Đoàn Công an

Năm qua, các lớp tập huấn công tác thanh niên cho 600 cán bộ Đoàn Công an các đơn vị, địa phương, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn cấp xã, cấp huyện là Công an chính quy cũng được chú trọng. Các học viên đã được bồi dưỡng nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên; kiến thức, kỹ năng tổ chức cho thanh thiếu niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động ngoại khóa, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác