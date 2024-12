Tuổi trẻ Công an tiến lên 'chính quy, tinh nhuệ, hiện đại' trong kỷ nguyên mới

TPO - Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị là cơ hội thuận lợi để mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ ra sức học tập, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác Công an, qua đó không ngừng nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện hoá Nghị quyết 12, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của nhân dân đối với lực lượng CAND; nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND được xác định là giải pháp tiên quyết, là nền tảng cho các nhiệm vụ, giải pháp khác.

Hiện nay, số cán bộ, chiến sĩ trong độ tuổi thanh niên và đang tham gia sinh hoạt Đoàn trong CAND chiếm tỷ lệ lớn, có mặt tại tất cả các lĩnh vực, địa bàn công tác và các cấp Công an. Do đó, việc nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, trong đó có công tác thanh niên trong CAND sẽ góp phần củng cố, tạo đà “xung lực” để tuổi trẻ Công an phát huy tinh thần xung kích, năng lực sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện Nghị quyết, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên CAND đã triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào “Thanh niên CAND xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nhằm phát huy tối đa tinh thần xung kích, năng lực sáng tạo của thanh niên trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, đoàn viên thanh niên Công an các cấp cần chủ động nắm tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe doạ đến lợi ích, an ninh quốc gia và xử lý kịp thời các vụ việc, phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh tình huống đột xuất, bất ngờ; quán triệt, thực hiện nhất quán đường lối bảo đảm an ninh quốc gia, “an ninh chủ động”, “an ninh toàn diện, phát triển”.

Thời gian qua, tuổi trẻ Công an TPHCM đã có nhiều dấu ấn về các mô hình trong đảm bảo an ninh cơ sở, nổi bật như “bản đồ số” phòng chống tội phạm, chiến dịch bóc gỡ quảng cáo sai quy định, mô hình Tổ nhân dân tuần tra, mô hình Thanh niên công nhân phòng chống tụ tập đông người hay Đội phản ứng nhanh về ANTT tại các bến xe khách liên tỉnh… Trên cơ sở đó, Thiếu tá Đặng Văn Thắng - Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM nhận định, lực lượng đoàn viên, thanh niên muốn tiến lên “chính quy, tinh nhuệ” phải bắt đầu từ công tác đảm bảo an ninh cơ sở.

Mặt khác, tuổi trẻ Công an TPHCM đã xác định rõ, 100% các công trình, phần việc thanh niên được đăng ký thực hiện đều gắn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Công an. Vì vậy, trong những năm gần đây, tuổi trẻ Công an TPHCM đã ghi dấu ấn với những công trình thanh niên bám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, xây dựng lực lượng Công an Thành phố vững mạnh từ Công an cấp xã trở lên.

Cụ thể, đó là triển khai các công trình, phần việc thanh niên của Tuổi trẻ CATP có sự phân công, phân cấp rõ ràng cho từng cấp từ ĐVTN Công an các phòng ban, Công an cấp huyện và Công an cấp xã. Trong đó, mạnh dạn giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho ĐVTN Công an cơ sở, phát động cho ĐVTN công an cấp xã phấn đấu, nỗ lực, đưa ra các mô hình hay, giải pháp tốt để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của đơn vị. Từng đơn vị Công an cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ góp phần lớn vào việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Công an cấp huyện và cấp Thành phố.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an TPHCM cũng phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng việc xung kích nâng cao chất lượng các đội hình Nhân dân tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn.

Bằng những kiến thức chuyên sâu về pháp luật, nghiệp vụ; kỹ năng võ thuật, cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ; các đội hình tuyên truyền của tuổi trẻ CATP đã tổ chức hàng trăm buổi huấn luyện, tập huấn kỹ năng cần thiết (kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận biết và phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy; võ thuật tự vệ chính đáng cho các mô hình tự quản như Tổ Nhân dân tuần tra, mô hình Thanh niên công nhân phòng chống tụ tập đông người hay Đội phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại các bến xe khách liên tỉnh.....

Là một trong những đơn vị thực hiện tốt Đề án 06, tuổi trẻ Công an Thủ đô (CATĐ) được kỳ vọng và tin tưởng ‘lãnh trách nhiệm đầu tàu’ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, từ đó, kích thích tinh thần tự thân của đoàn viên thanh niên CAND để cụ thể hoá vai trò tiên phong, trọng yếu, nòng cốt trong lực lượng vũ trang trong kỷ nguyên vươn mình.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Trung tá Bùi Mạnh Hùng - Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Hà Nội cho biết, tuổi trẻ CATĐ rất vinh dự và tự hào khi được tin tưởng giao nhiệm vụ tiên phong “đi trước mở đường”, góp phần tạo những tiền đề quan trọng để phục vụ tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ.

Với tâm thế Hà Nội là địa phương đầu tiên của cả nước được lựa chọn thí điểm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, vừa qua, các cấp bộ Đoàn trong CATĐ đã chủ động đăng ký triển khai nhiều công trình thanh niên thể hiện rõ nét tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Công an Thủ đô, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị và người dân.

Đặc biệt với vị trí, vai trò trung tâm của Thủ đô Hà Nội, Ban Thanh niên CATP nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, đặc biệt là việc phát huy tinh thần cống hiến, sức sáng tạo của mỗi đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số của thủ đô và đất nước.

Đối với mục tiêu “chính quy”, các cấp bộ Đoàn trong CATP đã xây dựng, tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên Công an Thủ đô một cách nghiêm túc, có nền nếp theo quy định, nguyên tắc, quy chế, chuẩn mực tạo nên sự thống nhất về chính trị, tổ chức và hành động của lực lượng thanh niên Công an Thủ đô.

Tiêu biểu, tuổi trẻ CATĐ đã phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng thông qua Công trình thanh niên “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng” (đây là 1 trong 50 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Trong thời gian tới, tuổi trẻ CATĐ sẽ phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Trong đó, chú trọng xây dựng môi trường lành mạnh để đoàn viên thanh niên có điều kiện học tập, rèn luyện, cống hiến và phát triển; tham gia giám sát, phản biện công tác xây dựng lực lượng ở các đơn vị cùng cấp. Duy trì mối quan hệ chặt chẽ, đoàn kết, gắn bó với tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức, hỗ trợ các hoạt động thanh niên tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.