TPO - Tối 16/10, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIII năm 2022 chính thức khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi nổi.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIII - 2022 diễn ra từ ngày 12/10 đến ngày 16/10 tại TP Cần Thơ, với gần 600 tác phẩm dự thi; trong đó, thể loại Tác phẩm báo chí có 154 tác phẩm dự thi; thể loại Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt có 117 tác phẩm dự thi; thể loại Chuyên mục ANTT có 63 tác phẩm dự thi; có 81 thí sinh dự thi phát thanh viên, dẫn chương trình; Tác phẩm phát thanh có 244 tác phẩm dự thi.

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh: “Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIII khép lại với nhiều cảm xúc, dấu ấn và thành công tốt đẹp, nhưng hơn tất cả là tình cảm, trách nhiệm của những người làm báo truyền hình, phát thanh CAND, sự tận tình, chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo và Nhân dân thành phố Cần Thơ đã dành cho Liên hoan”.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, chất lượng các tác phẩm tham gia liên hoan khá đồng đều, được đầu tư công phu, sáng tạo, có chiều sâu, tính phản biện và đề xuất được các giải pháp thiết thực; rất chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ, hướng tới chuyển đổi số và phát triển nội dung đa nền tảng.

Các tác phẩm dự thi dù ở bất cứ thể loại nào cũng bám sát hiện thực cuộc sống và nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an; phản ánh đậm nét, chân thực cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, những thành tích, chiến công và hi sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ CAND trên từng lĩnh vực công tác. Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ; thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của những người làm báo, phát thanh, truyền hình CAND trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan, ban giám khảo đã lựa chọn ra 66 giải vàng, 135 giải bạc và 236 bằng khen cho các tác phẩm, tác giả xuất sắc.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen cho 20 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức Liên hoan Truyền hình CAND, Phát thanh CAND lần thứ XIII.