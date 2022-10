Gần 600 tác phẩm dự Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIII

TPO - Tối 12/10, tại Cần Thơ, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIII chính thức khai mạc với sự tham dự của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam – Đồng chủ tịch Liên hoan; ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành; công an các tỉnh, thành phố và các đơn vị có tác phẩm dự thi.

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIII năm 2022 đã tiếp nhận gần 600 tác phẩm của hơn 70 đơn vị thuộc công an các đơn vị, địa phương và các Đài Phát thanh, Truyền hình ngoài lực lượng CAND, với gần 500 phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Với tiêu chí “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Thân thiện”, Liên hoan năm nay có nhiều nội dung thi, bao gồm: Tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự; Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; Chuyên mục An ninh trật tự phát trên Đài Phát thanh, Truyền hình địa phương; Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình và Tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài an ninh trật tự. Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII đề cao tính sáng tạo, tính chuyên nghiệp hướng tới phát triển nội dung trên các nền tảng công nghệ số.

Bên cạnh hoạt động tranh giải các tác phẩm báo chí, Liên hoan có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng; Triển lãm ảnh của lực lượng báo chí CAND qua 13 kỳ liên hoan; Hội thảo về sản xuất và phân phối các nội dung nghe nhìn trong thời đại 4.0, hoạt động tình nghĩa với nhiều chương trình được tổ chức ở Cần Thơ và các địa phương, đồng thời là hoạt động về nguồn tại An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ I đã được Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại TP Hải Phòng vào năm 1995 và tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là hoạt động truyền thống của những người làm truyền hình, phát thanh trong CAND. Là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí CAND trong cả nước, cùng đồng nghiệp ngoài lực lượng CAND có dịp gặp gỡ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ làm truyền hình, phát thanh, góp phần tạo động lực thi đua sáng tạo tác phẩm, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân.

“Đặc biệt, trong thời đại 4.0, ngoài việc làm chủ ngòi bút, những nhà báo chiến sĩ CAND còn phải sử dụng thành thạo công nghệ kỹ thuật số”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trong số các tác phẩm gửi tham gia Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIII năm nay, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 3 hạng mục giải thưởng gồm: Giải vàng, giải bạc và bằng khen.