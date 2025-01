Công an nhân dân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại buôn làng Đắk Lắk

TPO - Trong chương trình “Về với buôn làng”, lực lượng Công an nhân dân phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, tặng bà con tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk.

Ngày 4/1, tại xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), Ban Thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Về với buôn làng” chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại đây, ban tổ chức triển khai các đội hình tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, tuyên truyền lưu động pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Ban tổ chức cũng tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật về an ninh trật tự. Tổ chức tri ân, thăm, tặng quà gia đình các liệt sĩ hi sinh trong vụ khủng bố xảy ra trên địa bàn vào ngày 11/6; triển khai đội hình ra quân sơn, sửa, tôn tạo 3 nhà văn hóa cộng đồng.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tuổi trẻ CAND và các đơn vị đồng hành trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà 19/8, 1 ngôi nhà nhân ái; khánh thành và bàn giao 2 ngôi nhà 19/8.

Thực hiện Đề án “Cùng em đến trường”, ban tổ chức khánh thành và bàn giao 1 công trình “Phòng máy tính cho em”, trao tặng 100 suất học bổng tiếng Anh và 20 xe đạp cho các em học sinh.

Gắn với các hoạt động an sinh xã hội, các đơn vị triển khai và bàn giao 2 công trình “Thắp sáng buôn làng”, “Đường cờ Tổ quốc”; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng 4,5 tấn gạo, 300 suất quà cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng thanh niên Công an xã, thị trấn”, Đoàn công tác tổ chức thăm, động viên và tặng quà cho Công an một số xã thuộc huyện Cư Kuin… với tổng nguồn lực các hoạt động trị giá 535 triệu đồng.

Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân cho biết, các công trình, phần việc thanh niên tại chương trình ngày hôm nay là tình cảm và sự chia sẻ của cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND. Cùng với đó là sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị phối hợp, đồng hành.

Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành mong muốn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ một phần khó khăn với chính quyền, đồng bào các dân tộc, lực lượng công an cơ sở và các em học sinh trên địa bàn huyện Cư Kuin. Qua đó góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương ngày càng tốt đẹp hơn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, bà con trên địa bàn huyện còn được các chiến sĩ công an khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí. Thiếu tướng Vũ Hải Nam, phó cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an, cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, đơn vị đã cử các y bác sĩ có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, cùng các trang thiết bị y tế, thuốc phục vụ người dân.