Thanh niên Công an và Quân đội đẩy mạnh học tập, làm theo Bác

TPO - Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, thời gian tới, tuổi trẻ hai lực lượng vũ trang là Công an và Quân đội phải làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc hằng ngày, học để hiểu, hiểu để làm theo, sau đó quay lại, đánh giá lại để tiếp tục học.

Chiều 11/11, tại trụ sở Bộ Công an, Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND) chủ trì, phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giữa thanh niên Công an và thanh niên Quân đội, từ năm 2022 đến năm 2024.

Dự chương trình có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND; Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó Trưởng Ban TNQĐ.

Nhiều mô hình hay, hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND cho biết, thông qua hoạt động phối hợp, tuổi trẻ hai lực lượng nhận thức đầy đủ hơn, toàn diện hơn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, trong mọi lĩnh vực công tác, học tập, chiến đấu, huấn luyện, rèn luyện hàng ngày.

Giai đoạn 2022 - 2024, tuổi trẻ hai lực lượng đã phối hợp đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng.

Trong đó, có đợt sinh hoạt chính trị “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Thanh niên Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, "Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Tuổi trẻ 2 lực lượng cũng phối hợp giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, phát huy tính tích cực của tuổi trẻ hai lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua trao đổi kinh nghiệm duy trì hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ, lực lượng nòng cốt, cộng tác viên trong Tổ 35…

Đặc biệt, tuổi trẻ Công an và Quân đội phối hợp bồi dưỡng, phát huy vai trò nêu gương cho cán bộ Đoàn; giới thiệu, nhân rộng và thường xuyên trao đổi về các mô hình, cách làm hiệu quả, tiêu biểu như “Ngôi nhà 100 đồng”, “Ngôi nhà 19-8”, “Sân chơi 19-8”, “Sổ vàng làm theo lời Bác”, “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”...

Ngoài ra, tuổi trẻ hai lực lượng đã tổ chức các phong trào hành động cách mạng, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đoàn trong Quân đội và Công an đóng quân trên 28 tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ tổ chức các hoạt động hướng dẫn thanh thiếu nhi tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào quốc phòng toàn dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhiều hoạt động hướng về biển đảo của Tổ quốc được phối hợp thực hiện, như: Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì biển đảo thân yêu”...; thường xuyên phối hợp, tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển đảo; đồng thời tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Học và làm theo Bác phải trở thành công việc hằng ngày

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận, trong đợt mưa lũ và ảnh hưởng bởi bão số 3 vừa qua, tuổi trẻ Quân đội, Công an đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống.

Hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội, Công an tham gia giúp người dân phòng, chống lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sau bão lũ ở các địa phương, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong thời gian tới, tuổi trẻ hai lực lượng phải làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc hằng ngày, học để hiểu, hiểu để làm theo, sau đó quay lại, đánh giá lại để tiếp tục học.

Ngoài ra, tuổi trẻ hai lực lượng cần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong, bản lĩnh, có tinh thần đổi mới, chủ động khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; để mỗi cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ trong lực lượng vũ trang thực sự là thủ lĩnh thanh niên, định hướng, dẫn dắt, tổ chức, khích lệ, động viên đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động.

“Tiếp tục duy trì có hiệu quả những phong trào trong thanh niên lực lượng vũ trang để tạo môi trường, điều kiện cho tuổi trẻ hai lực lượng học tập, rèn luyện, lao động, giải trí và phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn; nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong hiện thực hóa khát vọng dựng xây đất nước hùng cường”, anh Cương nhấn mạnh.