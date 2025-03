Tin lời người lạ, 2 bé gái bỏ nhà đi làm 'việc nhẹ lương cao'

TPO - Nghe lời rủ rê của người lạ đi làm việc nhẹ lương cao, 2 bé gái ở Đắk Lắk đã bỏ nhà rồi bắt xe vượt cả nghìn km để đi làm. May mắn, 2 cháu bé sau đó đã xuống xe dọc đường và được công an hỗ trợ đưa về nhà.

Ngày 7/3, Công an thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã bàn giao 2 cháu bé là H'Nữ B. (14 tuổi) và H'Cát B. (12 tuổi, cùng trú phường Thống Nhất, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương.

Trước đó, gần 23h đêm 4/3, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị trấn Cầu Giát phát hiện 2 cháu bé đứng bên đường, trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, lo lắng nên tiếp cận hỏi thăm.

Qua hỏi thăm được biết, 2 cháu H'Nữ B. và H'Cát B. được một người lạ trên mạng xã hội rủ ra miền Bắc làm “việc nhẹ, lương cao”. Tin lời người lạ, đêm 3/3, 2 bé gái giấu gia đình rồi bắt xe khách từ Đắk Lắk ra Hà Nội theo hướng dẫn.

Đêm 4/3, 2 cháu biết gia đình đang lo lắng tìm kiếm và bản thân bắt đầu sợ bị kẻ xấu lừa bán ra nước ngoài, nên đã liên lạc về với bố mẹ kể lại sự việc. Biết con bị lừa, người thân lập tức hướng dẫn 2 cháu bé xuống xe rồi báo địa điểm để gia đình ra đón. Tuy nhiên, khi xuống xe giữa đêm khuya, 2 cháu phải đứng giữa đường trong thấp thỏm lo lắng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Cầu Giát đã trấn an tinh thần và bố trí nơi nghỉ ngơi, ăn uống cho 2 cháu, đồng thời liên hệ Công an phường Thống Nhất để xác minh và được biết đơn vị này đang cùng người thân tổ chức tìm kiếm 2 cháu bé.

Chiều tối 5/3, đại diện Công an phường Thống Nhất và chính quyền địa phương đã đến Công an thị trấn Cầu Giát để làm thủ tục đón 2 cháu về với gia đình.

Vui mừng vì tìm được con, gia đình 2 cháu cùng chính quyền địa phương bày tỏ niềm cảm kích và viết thư cảm ơn tới Công an thị trấn Cầu Giát đã giúp đỡ các cháu an toàn.