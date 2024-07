Bỏ nhà vì tin hứa hẹn 'việc nhẹ lương cao' trên mạng xã hội

TPO - Tin lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao" của các đối tượng quen qua mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên ở xã Định Tăng, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã bỏ nhà ra đi.

Ngày 29/7/2024, Công an xã Định Tăng, huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị trấn Hòa Bình, thị xã Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tìm kiếm và hỗ trợ gia đình đón cháu T.T.C. về nhà an toàn sau khi bỏ nhà ra đi vì tin tưởng lời hứa “việc nhẹ lương cao”.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 22/7/2024, bà Lưu Thị Lệ (thôn Bái Trại 1, xã Định Tăng) đến Công an xã Định Tăng trình báo về việc con bà là T.T.C (sinh năm 2008) bỏ nhà đi.

Theo xác minh của cơ quan công an, thông qua facebook, cháu T.T.C. có làm quen 1 nam thanh niên trên mạng, sau đó được người này rủ vào Nam làm "việc nhẹ lương cao". Khoảng 6h ngày 22/7/2024, sau khi bố mẹ đi làm, cháu T.T.C. đã gọi xe ôm tại thị trấn Quán Lào (huyện Yên Định) chở xuống khu vực TP Thanh Hóa để bắt xe khách đi vào các tỉnh phía Nam.

Lực lượng chức năng Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thị trấn Hoà Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) và nhà xe đón cháu C. tại nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Hòa Bình. Hiện nay, cháu T.T.C đã được gia đình đón về nhà an toàn.

Trước đó, Công an xã Định Tăng (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cũng đã phối hợp với Công an phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) để đưa cháu N.T.K.O. (SN 2010, trú xã Định Tăng, huyện Yên Định) từ phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, về nhà an toàn sau khi cháu bỏ nhà ra đi vì tin lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" của một đối tượng quen qua mạng xã hội.