Bản tin Hình sự: Lại có người mất tiền tỷ vì ham 'việc nhẹ lương cao'

Trần Quang Lương (2002, trú thôn Rẫy, Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) tham gia vào các hội nhóm chuyên thu thập các dữ liệu hình ảnh, clip nhạy cảm được ghi lại từ các thiết bị camera (đã bị “hack”) được lắp đặt tại các hộ gia đình trên cả nước. Lương thu thập thông tin cá nhân của những người ở trong video, rồi sử dụng tài khoản Zalo ảo, sim rác để nhắn tin đe dọa, yêu cầu người bị hại chuyển tiền nếu không sẽ đưa các hình ảnh này lên mạng xã hội và gửi cho người thân, bạn bè. Công an xác định, Lương sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng.

Ngày 15/1, HĐXX TAND TP Hà Nội cho phép nhóm bị cáo sai phạm trong đấu thầu cung cấp giấy in xảy ra tại NXB Giáo dục Việt Nam, được nói lời sau cùng trước khi nghị án. Lên bục khai báo trình bày, bị cáo Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục Việt Nam nói rất ăn năn, hối hận, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho cấp dưới. Họ vì thực hiện sự phân công, chỉ đạo của ông mà vướng vòng lao lý. "Bị cáo tôn trọng nội dung cáo trạng cũng như quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Bị cáo xin nhận trách nhiệm người đứng đầu và vô cùng hối hận vì việc làm của mình đã gây ra hậu quả lớn”, ông Thái giãi bày.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT quốc lộ 13 do trung tá Nguyễn Minh Tân làm Tổ trưởng đang tuần tra trên quốc lộ 13, khi đi đến đoạn qua ngã 4 cầu Ông Bố thuộc phường Lái Thiêu (thành phố thuận An) thì nghe tiếng truy hô của một bé trai đang chạy đuổi theo một đôi nam nữ đi xe máy không biển kiểm soát. Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến khu phố Đông Nhì (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An) thì bắt giữ được đôi nam nữ có hành vi trộm cắp tài sản của em N. (SN 2011, ngụ tỉnh Bình Dương) trước cổng siêu thị Lotte.

Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Hoàng Minh Hiệp (SN 1988, ngụ quận 8) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh tiếp nhận tin báo vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, em L.T.U (SN 2008, ngụ quận Phú Nhuận) trình báo bị một người đàn ông dùng vũ lực cướp xe gắn máy. Ban Chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng thu thập thông tin, chứng cứ truy bắt đối tượng Hoàng Minh Hiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. CQĐT xác định Chu Thị Tiến (SN 1973, trú tại phường Đồng Hóa, thị xã Kim Bảng) là đối tượng chủ mưu, đã mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi bán cho đầu mối khác, qua đó thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Tiến đã móc nối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, TP Hà Nội để thu mua tài khoản ngân hàng của các cá nhân.

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của người phụ nữ về việc bị lừa 1,5 tỷ đồng bằng hình thức nêu trên. Theo đó, chị C (SN 1984, trú tại Ba Vì, Hà Nội), nhận được lời mời làm cộng tác viên online tại nhà. Thấy công việc đơn giản, lại có thu nhập nên chị C đã liên tục chuyển tiền vào số tài khoản được cung cấp để thực hiện nhiệm vụ đầu tư. Tổng số tiền chị C đã bị lừa là 1,5 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là lập ra các fanpage trên nền tảng Facebook với nội dung cung cấp dịch vụ hỗ trợ xây dựng gian hàng hoặc tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử với mức hưởng hoa hồng cao.