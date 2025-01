Bản tin Hình sự: Đầu tư qua mạng thua lỗ, nhân viên ngân hàng đi lừa đảo để trả nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 12/1: Điều tra vụ người đàn ông đi xe Mercedes rút kiếm dọa chém nhân viên môi trường; Khởi tố vụ vợ chồng giáo viên bị anh trai sát hại vì tranh chấp tài sản; Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng...

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, hơn 15h ngày 11/1, chị Đ.T.M.H cùng 4 người khác đều là nhân viên của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang đang chăm sóc, trang trí hoa tại khu vực công viên bên cạnh tháp Trầm Hương (đường Trần Phú, phường Lộc Thọ) thì N.T.B. (SN 1972, ở phường Tân Tiến, TP Nha Trang) điều khiển xe Mescedes chở theo một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến khu vực trên dừng lại. Lúc này, B. xuống xe đi đến khu vực công viên bẻ hoa để tặng cho người phụ nữ. Chị H. phát hiện nên nhắc nhở thì B. có lời lẽ chửi bới xúc phạm, rồi quay lại xe ô tô mở cốp sau lấy ra một cây kiếm chạy đến thách thức, đe dọa.

Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thi thể không còn nguyên vẹn, được phát hiện rạng sáng 11/1. Trước đó, tổ tuần tra thuộc Đội Tuần tra cao tốc số 2 - Cục CSGT phát hiện một thi thể nam giới, trong tình trạng không nguyên vẹn tại km71+700 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Kiểm tra tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một xe máy mang BKS 17B3-718.xx còn nguyên vẹn, dựng ở đường gom cao tốc, gần vị trí phát hiện thi thể nạn nhân.

Liên quan đến vụ hai vợ chồng giáo viên bị sát hại tại nhà riêng ở thôn Đông Hải, (xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật. Vụ án trên xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 10/1. Nạn nhân là bà L.T.T.T (SN 1964) và ông P.G.N (SN 1963, chồng bà T.), còn nghi phạm là ông L.V.H (SN 1961, anh trai của bà T). Bà T. bị chém tử vong tại chỗ, còn ông N. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song không qua khỏi. Sau khi xảy ra vụ việc, người anh trai thực hiện hành vi tự tử.

Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản giả mạo “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF” thông báo tuyển sinh các lớp bóng rổ nhằm lôi kéo người dân tham gia rồi chiếm đoạt tài sản. Gần đây nhất, chị D. (SN 1994, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đăng ký cho con học bóng rổ qua trang Facebook “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF”. Sau đó chị được các đối tượng hướng dẫn tải ứng dụng Telegram để làm nhiệm vụ. Tin tưởng làm theo, chị D. bị các đối tượng chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng. Đến khi bị lừa số tiền quá lớn, nạn nhân đến Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy trình báo.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề nóng xảy ra tại địa bàn thành phố. Điển hình, liên quan đến vụ hoả hoạn thương tâm xảy ra tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) khiến nhiều người tử vong, nhiều đối tượng lợi dụng sự quan tâm của dư luận đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật để “câu like”, tăng tương tác cho tài khoản trên mạng xã hội. Hai trường hợp khác cũng đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc cũng bị xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng (SN 1995, trú tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana) để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hưng là nhân viên tín dụng của ngân hàng Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk từ năm 2019 đến năm 2023. Năm 2021, Hưng đầu tư vào sàn giao dịch ảo trên mạng và bất động sản. Do thua lỗ, Hưng nợ số tiền 20 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, Hưng làm giả đơn đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ bằng cách lập khống, giả chữ kí khách hàng...