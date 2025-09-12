Xe máy tông trụ điện ở Đồng Tháp, một người tử vong

TPO - Người đàn ông ở Đồng Tháp chạy xe máy tông vào trụ điện ven đường giữa đêm, cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h20 ngày 12/9, trên địa bàn xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm này, một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy đi trên đường tỉnh 876, hướng đi từ xã Vĩnh Kim ra Quốc lộ 1A, khi tới xã Long Định bất ngờ tông trực diện vào trụ điện bên đường. Cú tông mạnh làm người điều khiển phương tiện tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, phương tiện hư hỏng nặng, chân cột điện bị vỡ bê tông và gãy ngang, nhiều mảnh vỡ của phương tiện văng khắp mặt đường.

Nguyên nhân tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.