Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khen thưởng người dân dũng cảm bắt đối tượng trộm xe tải

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện đối tượng vào nhà lấy trộm ô tô tải, ông Duy đã cùng hai người khác dùng xe mô tô truy đuổi, chặn đầu xe và bắt tên trộm cùng tang vật giao cho công an.

Công an xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

vl-2926.jpg
Công an xã Bình Phước trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Trong những người được khen thưởng lần này, có 3 người dân ở xã Bình Phước tham gia truy đuổi, bắt giữ tên trộm xe tải xảy ra trên địa bàn hồi tháng 8 vừa qua.

Trước đó, tối 17/8, ông Nguyễn Hữu Duy (xã Bình Phước) phát hiện đối tượng Diệp Văn Điệp (SN 1981, trú tỉnh Cà Mau) vào nhà lấy trộm ô tô tải nên đã hô hoán và truy đuổi theo đối tượng.

Lúc này, ông Lê Phi Long và ông Bùi Thanh Vân (ngụ cùng địa phương) nghe tiếng truy hô đã cùng ông Duy đuổi theo đối tượng đang lái xe tải bỏ chạy. Sau một hồi truy đuổi, cả 3 người chặn được xe tên trộm và bắt đối tượng giao cho cơ quan công an.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Bình Phước đã trao giấy khen và tiền thưởng cho ông Duy, Long, Vân, ghi nhận thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Công an xã Bình Phước cũng trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Tổ bảo vệ ANTT cơ sở ấp Bình Tịnh B và hai cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Cảnh Kỳ
#bảo vệ an ninh #bắt trộm xe tải #Vĩnh Long #Công an xã Bình Phước #phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ #khen thưởng #tập thể bảo vệ ANTQ

Xem thêm

Cùng chuyên mục