Khen thưởng người dân dũng cảm bắt đối tượng trộm xe tải

TPO - Phát hiện đối tượng vào nhà lấy trộm ô tô tải, ông Duy đã cùng hai người khác dùng xe mô tô truy đuổi, chặn đầu xe và bắt tên trộm cùng tang vật giao cho công an.

Công an xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Công an xã Bình Phước trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Trong những người được khen thưởng lần này, có 3 người dân ở xã Bình Phước tham gia truy đuổi, bắt giữ tên trộm xe tải xảy ra trên địa bàn hồi tháng 8 vừa qua.

Trước đó, tối 17/8, ông Nguyễn Hữu Duy (xã Bình Phước) phát hiện đối tượng Diệp Văn Điệp (SN 1981, trú tỉnh Cà Mau) vào nhà lấy trộm ô tô tải nên đã hô hoán và truy đuổi theo đối tượng.

Lúc này, ông Lê Phi Long và ông Bùi Thanh Vân (ngụ cùng địa phương) nghe tiếng truy hô đã cùng ông Duy đuổi theo đối tượng đang lái xe tải bỏ chạy. Sau một hồi truy đuổi, cả 3 người chặn được xe tên trộm và bắt đối tượng giao cho cơ quan công an.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Bình Phước đã trao giấy khen và tiền thưởng cho ông Duy, Long, Vân, ghi nhận thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Công an xã Bình Phước cũng trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Tổ bảo vệ ANTT cơ sở ấp Bình Tịnh B và hai cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.