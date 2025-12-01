Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đi lên cầu vượt vào giờ cấm, người đàn ông bị xe container cán tử vong

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi xảy ra va chạm với xe container, người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra trên cầu vượt ngã tư 550 (TPHCM).

Ngày 1/12, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 1/12, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ, lưu thông trên tuyến đường ĐT.743, theo hướng từ phường Dĩ An đi phường An Phú (TPHCM).

Khi đi lên trên cầu vượt ngã tư 550, xe máy bị xe container lưu thông cùng chiều tông trúng. Sau khi xảy ra va chạm, xe máy và người điều khiển ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua tử vong tại chỗ.

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông M.V.Q. (53 tuổi, quê Cần Thơ). Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Theo ghi nhận, cầu vượt ngã tư 550 có biển báo chỉ cho phép xe máy lưu thông trên cầu vào giờ cao điểm từ 6-8h sáng và 16h30-18h30 hàng ngày.

Hương Chi
#tai nạn giao thông #TPHCM #xe container #xe máy #tai nạn cầu vượt #người đàn ông

Xem thêm

Cùng chuyên mục