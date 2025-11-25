Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hai xe máy va chạm trên đường dẫn vào cao tốc, 3 người bị thương nặng

Chúc Trí - Thịnh Tiến
TPO - Tối 25/11, trên đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, khiến 3 người bị thương nặng bất tỉnh được người dân hỗ trợ đưa đi viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 18h20 cùng ngày, người dân sống ven đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua xã Châu Thành (Đồng Tháp) bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh ngoài đường. Lúc này nhiều người ra xem phát hiện 3 người đàn ông nằm cạnh 2 xe máy hư hỏng trên đường.

z7261973692563-b0498dc77116fff7e8db4868cebd1a90.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến cả 3 nạn nhân đều bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 2 người trong tình trạng khá nặng.

Tại hiện trường, cả 2 phương tiện nằm dính chặt vào nhau và nằm giữa điểm mở dải phân cách.

Nhận được tin báo, phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường phối hợp công an xã Châu Thành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
#Đồng Tháp #tai nạn #cao tốc #va chạm

