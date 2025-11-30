Xe đầu kéo va chạm xe máy trên Quốc lộ 1A làm 1 người tử vong tại chỗ

TPO - Chiều 30/11 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại, vào khoảng 13h30 ngày 30/11, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ TPHCM về miền Tây.



Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe đầu kéo tới ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 1A và tỉnh lộ 866, nơi có đèn tín hiệu giao thông thì bất ngờ va chạm với xe máy do một người đàn ông hơn 60 tuổi điều khiển đi cùng chiều phía trước và chuẩn bị qua đường.

Cú va chạm khiến xe máy chao đảo rồi ngã xuống đường, người lái xe bị bánh xe đầu kéo chèn qua người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn làm đoạn Quốc lộ 1A qua đây ùn ứ.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường phối hợp công an xã Châu Thành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.