Đô thị Vành đai - Cao tốc: Tâm điểm hút vốn mới trên bản đồ đầu tư phía Nam

Đà bứt phá của các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 và hệ thống cao tốc liên vùng đang tái định hình bản đồ phát triển đô thị phía Nam. Hạ tầng mở rộng tạo dư địa lớn cho những đại đô thị nằm trên hành lang kết nối mới, kéo theo dòng vốn dịch chuyển khỏi khu lõi TP.HCM sang các khu vực có quỹ đất rộng và chi phí phát triển hợp lý hơn. Trong giai đoạn thị trường tìm kiếm điểm cân bằng, các đô thị gắn Vành đai – Cao tốc đang trở thành tâm điểm đầu tư nổi bật của chu kỳ 2025–2035.

Hạ tầng Vành đai - Cao tốc bứt tốc, mở ra chu kỳ đô thị hóa mới

Sự phát triển mạnh của hạ tầng liên vùng đang đóng vai trò then chốt trong chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị TP.HCM. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, mô hình quy hoạch dựa trên các tuyến Vành đai – Cao tốc đã giúp nhiều quốc gia châu Á như Seoul, Thượng Hải hay Bangkok giảm tải áp lực cho khu lõi, đồng thời hình thành mạng lưới đô thị vệ tinh vận hành hiệu quả. TP.HCM cũng đang đi theo xu hướng này khi hai tuyến huyết mạch – Vành đai 3 và Vành đai 4 – đồng loạt tăng tốc triển khai.

Vành đai 3, dài hơn 76 km, kết nối TP.HCM – Đồng Nai – Bình Dương – Long An, được xem là “xương sống” mới của hệ thống giao thông vùng. Tuyến đường này khi hoàn thiện sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các cực tăng trưởng Đông – Tây – Nam – Bắc, giảm áp lực lên các tuyến hướng tâm vốn đang quá tải. Hiện đoạn qua Long An và Tây Bắc TP.HCM đang đạt tiến độ cao 87%, hướng đến mục tiêu thông xe toàn tuyến vào tháng 3/2026.

Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh bảo đạt 87% kế hoạch, dự kiến thông xe toàn tuyến vào tháng 3/2026.

Song song, Vành đai 4 – dài 207 km đi qua 5 địa phương trọng điểm – đóng vai trò kết nối nhóm cảng biển quốc tế Cái Mép – Thị Vải, cảng Cần Giờ, hệ thống khu công nghiệp – logistics và chuỗi sân bay lớn của phía Nam. Khi Vành đai 3 và Vành đai 4 đồng bộ cùng các tuyến cao tốc như TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, cao tốc Bắc – Nam và mạng lưới metro tương lai, khu vực TP.HCM mở rộng sẽ hình thành hệ thống giao thông đa tầng, tạo tiền đề phát triển đô thị quy mô lớn.

Bối cảnh này mở ra chu kỳ đầu tư mới cho thị trường bất động sản. Các khu vực sở hữu vị trí giao thoa hạ tầng – đặc biệt là Đức Hoà, Tây Ninh (Long An cũ) cửa ngõ Tây Sài Gòn – đang vươn lên trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn nhờ khả năng kết nối mạnh mẽ và quỹ đất phát triển còn dồi dào

Dòng vốn dịch chuyển: Đại đô thị đổ về hành lang Vành đai – Cao tốc

Hạ tầng bứt phá đã thay đổi rõ rệt chiến lược phát triển của các chủ đầu tư lớn. Thay vì mở rộng trong khu lõi TP.HCM, nơi quỹ đất ngày càng hạn chế và giá thành cao, các tập đoàn bất động sản đang chuyển hướng mạnh về hành lang Vành đai 3 – Vành đai 4 – Cao tốc, nơi có lợi thế quỹ đất rộng, chi phí hợp lý và tiềm năng hình thành các đại đô thị hoàn chỉnh.

Khu vực Tây Ninh (Long An) và Tây Sài Gòn ghi nhận sự hiện diện của nhiều dự án quy mô lớn như Vinhomes Hậu Nghĩa (gắn Vành đai 4), đại đô thị WaterPoint của Nam Long Group (kết nối Vành đai 3 và cao tốc Trung Lương), Ecopark Long An (gần Vành đai 3 – cao tốc Trung Lương) hay WestGate Bình Chánh của An Gia tại giao điểm cao tốc Trung Lương – Quốc lộ 1A. Những dự án này đều hưởng lợi trực tiếp từ dòng dịch chuyển cư dân, chuyên gia và doanh nghiệp rời nội đô để tìm kiếm môi trường sống thoáng đãng hơn, tiện ích đầy đủ hơn và chi phí hợp lý hơn.

Nổi bật trong xu hướng này, The Win City do Thắng Lợi Group phát triển đang trở thành tâm điểm mới trên bản đồ đầu tư cửa ngõ Tây Sài Gòn. Dự án nằm ngay “tam giác hạ tầng” Vành đai 3 – Vành đai 4 – Cao tốc TP.HCM – Trung Lương, chỉ cách nút giao Vành đai 3 – Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10) khoảng 5 phút. Khi các tuyến hạ tầng hoàn thiện, cư dân ở đây có thể di chuyển đến Bình Dương chỉ trong khoảng 30 phút, đến Sân bay Long Thành trong 45–60 phút và đến Vũng Tàu trong khoảng 90 phút.

The Win City (liền kề cách nút giao Vành Đai 3 - Tỉnh lộ 10), vừa chính thức ra mắt thị trường. Là một trong những đại đô thị “đón đầu” xu hướng dịch chuyển đô thị theo Vành đai – Cao tốc theo những cực tăng trưởng mới.

The Win City có quy mô 13,1 ha, gồm 18 block với gần 6.000 căn hộ, quy hoạch theo mô hình One Stop Living Hub - “một điểm đến, mọi điểm chạm”, tích hợp hơn 100 tiện ích như tổ hợp thương mại Win Mark, Trường liên cấp Win Edu, Phòng khám Quốc tế Win Mec, công viên, hồ bơi, sân thể thao và thương mại. Dự án có mức giá từ 30,5 triệu đồng/m², phương thức thanh toán linh hoạt, chỉ cần khoảng 150 triệu đồng để sở hữu căn hộ, đồng thời được 8 ngân hàng hỗ trợ tài chính với ưu đãi lãi suất – ân hạn gốc đến 36 tháng, giúp người mua ở thật dễ tiếp cận hơn trong bối cảnh giá nhà leo thang.

The Win City được quy hoạch đầy đủ tiện ích theo mô hình “One Stop Living Hub - Một điểm đến – Mọi điểm chạm” dành cho cư dân trẻ, chuyên gia sống và làm việc.

Đáng chú ý, chất lượng sản phẩm được bảo chứng bởi những thương hiệu hàng đầu trong ngành như: Central - Tổng thầu xây dựng top đầu Việt Nam; An Cường – đơn vị cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực; CBRE – tư vấn quản lý vận hành, cùng nhiều thương hiệu mạnh khác tham gia phát triển dự án. Đặc biệt, cả An Cường và Central không chỉ đồng hành với vai trò nhà thầu chính, mà còn tham gia với vai trò đồng chủ đầu tư – bảo chứng quan trọng để khách hàng yên tâm về tiến độ, chất lượng và độ bền công trình.

Nhờ vị trí chiến lược, hưởng lợi trực tiếp từ chuỗi hạ tầng liên vùng và quy hoạch tiện ích bài bản, The Win City được kỳ vọng trở thành đô thị mới, biểu tượng sống ngay cửa ngõ Tây Sài Gòn, góp phần thúc đẩy quá trình giãn dân và hình thành các đô thị vệ tinh thế hệ mới trong giai đoạn phát triển 2025 - 2035.