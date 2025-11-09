Sạt lở trên cao tốc nối Đà Nẵng và Huế: Mở tạm một làn, cấm xe chạy ban đêm

TPO - Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông báo phương án tạm thời tổ chức giao thông tại cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP Huế và TP Đà Nẵng) do sạt lở và thời tiết xấu.

Sáng 9/11, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh có thông báo về phương án tổ chức giao thông tạm thời tại dự án cao tốc bắc – nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Theo Ban quản lý, hiện nay thời tiết tại dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hoà Liên qua địa phận TP Huế và TP Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù, không còn mưa lớn kéo dài nhưng vẫn xuất hiện mưa rải rác dẫn đến đất đá trên mái taluy đã no nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở.

Mưa lớn đã làm một số vị trí trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị sạt lở.

Tại các điểm đã xảy ra sạt lở trên tuyến vừa qua, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động tối đa nguồn lực, thiết bị, máy móc triển khai hót dọn cả ngày lẫn đêm để đảm bảo thông xe toàn tuyến trong thời gian sớm nhất. Đến ngày 31/10, dự án đã được thông xe một làn.

Ông Trần Đức Hiệp - Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho hay, do thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất, đá taluy dương tại các điểm đã thông xe một làn và những vị trí mới phát sinh vẫn rất cao.

Ngoài ra, ban đêm sương mù dày đặc và địa hình đèo dốc quanh co nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho người và phương tiện. Do đó, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên cao tốc bị sạt lở.

Theo đó, kể từ ngày 10/11, tại các vị trí sạt lở trước mắt sẽ tổ chức thông tuyến một làn xe. Đơn vị cũng bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24 trên tuyến, theo dõi trong khoảng 10 ngày (từ ngày 10 đến ngày 20/11). Sau thời gian theo dõi, đánh giá nếu đủ điều kiện an toàn, sẽ tổ chức thông tuyến hai làn xe.

Đồng thời, từ 6 giờ sáng 10/11 đến 6 giờ sáng 20/11, cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông. Các loại phương tiện đủ điều kiện cũng chỉ được lưu thông trên tuyến từ 5 giờ – 17 giờ hàng ngày. Sau 10 ngày, sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sẽ phối hợp các cơ quan liên quan bổ sung biển báo cấm, biển chỉ dẫn tại các nút giao và các tuyến đường kết nối từ QL1A lên dự án, theo phương án phân luồng giao thông nêu trên để người dân được biết.