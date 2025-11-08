Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đang điều khiển xe khách trên đường cao tốc, tài xế bất ngờ đột quỵ

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xe khách đang lưu thông trên cao tốc bất ngờ mất kiểm soát, tài xế xe khách được xác định có dấu hiệu đột quỵ và đã được lực lượng CSGT sơ cứu chuyển cấp cứu kịp thời.

Sáng 8/11, ông H.V.M. (53 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) tài xế xe khách đã được lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) kịp thời hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu, vượt qua cơn nguy kịch khi người này có dấu hiệu đột quỵ.

cc-tx.jpg
Tài xế xe khách được lực lượng CSGT tổ chức đưa đi cấp cứu

Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổ công tác CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 nhận được tin báo từ lực lượng tuần đường của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam thông báo: Tài xế H.V.M. có biểu hiện mất kiểm soát khi đang điều khiển xe khách biển số 86B-011.48 lưu thông đoạn Km25+350 (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Ngay lập tức, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Km22 đã nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác đang lưu thông trên cao tốc và nhanh chóng tiếp cận xe khách, hỗ trợ tài xế.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng CSGT xác định tài xế H.V.M. đã có dấu hiệu mất ý thức. Các cán bộ, chiến sĩ CSGT nhanh chóng sơ cứu tài xế, đồng thời liên hệ với Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành điều động xe cấp cứu chuyên dụng đến hiện trường đưa tài xế xe khách đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Mạnh Thắng
#đột quỵ #cao tốc #cứu hộ #CSGT #xe khách #đồng nai

Xem thêm

Cùng chuyên mục