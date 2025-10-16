Đang đá bóng, thanh niên đột quỵ ngay trên sân

TPO - Thanh niên 30 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh bất ngờ ngã gục khi đang đá bóng cùng bạn bè do bị đột quỵ. Rất may nạn nhân đã được cứu sống nhờ cấp cứu trong “thời gian vàng”.

Ngày 16/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, anh L.Đ.B (30 tuổi, ngụ Củ Chi) được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo bệnh sử, trước đó anh B. chơi bóng đá. Sau gần 45 phút thi đấu trên sân bóng, anh B. đột ngột chóng mặt, mất thăng bằng rồi ngã gục. Bạn bè nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu chỉ sau 20 phút – quãng thời gian được xem là tối quan trọng trong cấp cứu đột quỵ.

Nam bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán bị đột quỵ

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có huyết áp 200/100 mmHg, chóng mặt, yếu liệt nửa người bên phải. Kết quả chụp MRI cho thấy vùng nhồi máu tiểu não bên phải. Bệnh nhân được tiêm thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) đường tĩnh mạch để tái thông mạch máu bị tắc, khôi phục nguồn cung cấp máu và oxy cho não.

Chỉ ít phút sau, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ: hết chóng mặt, phục hồi thăng bằng, có thể tự ngồi và đi lại. Kết quả chụp mạch máu não sau đó cho thấy không có hẹp hay tắc mạch máu lớn.

Sau 7 ngày điều trị và theo dõi tại khoa Nội thần kinh, anh B. hoàn toàn hồi phục, được xuất viện với hướng dẫn kiểm soát huyết áp, dùng thuốc đều đặn và hạn chế vận động gắng sức.

Sau khi sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, điều trị tích cực, sức khỏe của người bệnh đã bình phục .

Theo BS Lê Minh Mẫn, khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, việc chơi thể thao điều độ giúp giảm nguy cơ đột quỵ nhưng bệnh lý này vẫn có thể xảy ra trong hoặc ngay sau khi tập luyện. Nguyên nhân thường gặp, gồm: Nhu cầu oxy tăng đột ngột, trong khi tuần hoàn không kịp đáp ứng, dẫn đến thiếu máu cục bộ não. Bệnh lý nền tiềm ẩn như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, dị dạng mạch máu não – những yếu tố có thể chưa được phát hiện. Chấn thương đầu hoặc cổ trong thể thao đối kháng gây bóc tách động mạch cổ – nguyên nhân phổ biến của đột quỵ ở người trẻ. Thói quen xấu như uống rượu bia, thiếu ngủ, mất nước hoặc ăn uống không điều độ...

BS. Mẫn khuyến cáo: Khi thấy người xung quanh có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ theo quy tắc F.A.S.T (méo miệng, liệt tay, nói khó...), cần đưa ngay đến bệnh viện có trung tâm đột quỵ gần nhất. Tuyệt đối không dùng mẹo dân gian vì có thể làm mất ‘thời gian vàng’ cứu não.

Ngoài ra, người dân cần lưu ý thêm các dấu hiệu B.E (chóng mặt, mất thăng bằng, nhìn mờ, nhìn đôi) — nhóm triệu chứng ít gặp nhưng cũng là biểu hiện sớm của đột quỵ.