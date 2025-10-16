Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Đang đá bóng, thanh niên đột quỵ ngay trên sân

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thanh niên 30 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh bất ngờ ngã gục khi đang đá bóng cùng bạn bè do bị đột quỵ. Rất may nạn nhân đã được cứu sống nhờ cấp cứu trong “thời gian vàng”.

Ngày 16/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, anh L.Đ.B (30 tuổi, ngụ Củ Chi) được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo bệnh sử, trước đó anh B. chơi bóng đá. Sau gần 45 phút thi đấu trên sân bóng, anh B. đột ngột chóng mặt, mất thăng bằng rồi ngã gục. Bạn bè nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu chỉ sau 20 phút – quãng thời gian được xem là tối quan trọng trong cấp cứu đột quỵ.

xa.jpg
Nam bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán bị đột quỵ

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có huyết áp 200/100 mmHg, chóng mặt, yếu liệt nửa người bên phải. Kết quả chụp MRI cho thấy vùng nhồi máu tiểu não bên phải. Bệnh nhân được tiêm thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) đường tĩnh mạch để tái thông mạch máu bị tắc, khôi phục nguồn cung cấp máu và oxy cho não.

Chỉ ít phút sau, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ: hết chóng mặt, phục hồi thăng bằng, có thể tự ngồi và đi lại. Kết quả chụp mạch máu não sau đó cho thấy không có hẹp hay tắc mạch máu lớn.

Sau 7 ngày điều trị và theo dõi tại khoa Nội thần kinh, anh B. hoàn toàn hồi phục, được xuất viện với hướng dẫn kiểm soát huyết áp, dùng thuốc đều đặn và hạn chế vận động gắng sức.

hinh-anh-bs-tham-kham-bn-1.jpgSau khi sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, điều trị tích cực, sức khỏe của người bệnh đã bình phục .

Theo BS Lê Minh Mẫn, khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, việc chơi thể thao điều độ giúp giảm nguy cơ đột quỵ nhưng bệnh lý này vẫn có thể xảy ra trong hoặc ngay sau khi tập luyện. Nguyên nhân thường gặp, gồm: Nhu cầu oxy tăng đột ngột, trong khi tuần hoàn không kịp đáp ứng, dẫn đến thiếu máu cục bộ não. Bệnh lý nền tiềm ẩn như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, dị dạng mạch máu não – những yếu tố có thể chưa được phát hiện. Chấn thương đầu hoặc cổ trong thể thao đối kháng gây bóc tách động mạch cổ – nguyên nhân phổ biến của đột quỵ ở người trẻ. Thói quen xấu như uống rượu bia, thiếu ngủ, mất nước hoặc ăn uống không điều độ...

BS. Mẫn khuyến cáo: Khi thấy người xung quanh có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ theo quy tắc F.A.S.T (méo miệng, liệt tay, nói khó...), cần đưa ngay đến bệnh viện có trung tâm đột quỵ gần nhất. Tuyệt đối không dùng mẹo dân gian vì có thể làm mất ‘thời gian vàng’ cứu não.

Ngoài ra, người dân cần lưu ý thêm các dấu hiệu B.E (chóng mặt, mất thăng bằng, nhìn mờ, nhìn đôi) — nhóm triệu chứng ít gặp nhưng cũng là biểu hiện sớm của đột quỵ.

Theo các bác sĩ, trường hợp của anh B. là lời cảnh báo cho những người trẻ yêu thể thao nhưng chủ quan với sức khỏe. Đột quỵ không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi hay mắc bệnh nền rõ rệt. Việc khám sức khỏe định kỳ, đo huyết áp, tầm soát tim mạch trước khi tham gia các hoạt động thể lực cường độ cao là rất cần thiết để ngăn chặn nguy cơ đột quỵ.

Vân Sơn
#Cấp cứu đột quỵ sớm #Chẩn đoán và điều trị đột quỵ #Nguy cơ đột quỵ khi chơi thể thao #Triệu chứng và phân loại đột quỵ #Vai trò của tiêu sợi huyết trong cấp cứu #Yếu tố nguy cơ đột quỵ ở người trẻ #Khuyến cáo phòng ngừa đột quỵ #Tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ #Biểu hiện sớm của đột quỵ #Cảnh báo về chủ quan sức khỏe

Xem thêm

Cùng chuyên mục