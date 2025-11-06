Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tạm cấm một đoạn cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để ứng phó với bão số 13

Thanh Hà
TPO - Để chủ động ứng phó với bão số 13, Cục Cảnh sát giao thông thông báo tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), bắt đầu từ 18h30 ngày 6/11, cho đến khi có thông báo mới.

cao-toc.jpg
Ảnh minh họa.

Chiều 6/11, Cục CSGT cho biết, theo dự báo, bão số 13 dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Ngãi và Bình Định lúc 19h cùng ngày, với sức gió mạnh cấp 10–13, giật cấp 15–16, gây mưa to đến rất to trên diện rộng.

Thời tiết xấu, gió giật mạnh có thể khiến cây xanh, bảng quảng cáo và hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc bị gãy đổ, đặc biệt trong điều kiện ban đêm, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Để chủ động ứng phó, Cục CSGT thông báo tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), bắt đầu từ 18h30 ngày 6/11 cho đến khi có thông báo mới.

Cục CSGT khuyến cáo người dân, lái xe và các phương tiện chủ động theo dõi thông tin thời tiết, điều chỉnh lộ trình di chuyển hợp lý, không dừng, đỗ hoặc trú bão trên tuyến cao tốc để tránh nguy cơ mất an toàn, đồng thời tìm nơi tránh trú an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ, người dân, lái xe hãy liên hệ ngay đường dây nóng của Cục CSGT qua số điện thoại 1900.8099 để được hướng dẫn và trợ giúp kịp thời.

Cục CSGT đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định, phối hợp cùng lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ gìn an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong thời điểm bão số 13 đang diễn biến phức tạp.

Thanh Hà
