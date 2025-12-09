Lạc vào 'thế giới thần tiên' với mây hồng, cây thông kẹo khổng lồ

TPO - Những cây kẹo mút khổng lồ, hay những cây thông Giáng sinh độc lạ làm từ gấu bông, bánh kẹo... khiến du khách ngắm mãi không thôi.
Những cây kẹo khổng lồ được bố trí khắp nơi một cách hợp lý. Khách thưởng trà tưởng như lạc vào thế giới cổ tích đầy sắc màu.
Bánh kem cũng bắt trend Giáng sinh, bánh tuần lộc, bánh ông già Noel... núng nính, béo tròn đáng yêu
Tại một trung tâm thương mại ở phường Sài Gòn (TPHCM) cũng được trang trí bằng những cây kẹo mút khổng lồ, du khách nườm nượp đến check-in. "Một Giáng sinh ngọt ngào, ấm áp. Các con tôi rất hào hứng chụp ảnh bên những cây thông kẹo khổng lồ này" - chị Hương Giang (28 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ.
Không chỉ có "thông bánh kẹo", tại các siêu thị đang bày bán rất nhiều cây thông làm từ nhựa nhưng rất thật và bắt mắt. Giá chỉ từ vài chục nghìn đồng (chưa trang trí) đến vài trăm nghìn đồng tùy theo lớn nhỏ để ai cũng có thể mua về trang trí dịp Giáng sinh.
Nếu muốn chơi thông thật, sản phẩm cũng có đa dạng các chủng loại đáp ứng nhu cầu khách hàng, giá từ 300.000 đồng/chậu. Đây là sản phẩm được trồng trong nước.
Những cây thông thật có giá rất mềm. Cây dễ chăm sóc, có thể để trong nhà và chỉ cần xịt ít nước vào gốc là có thể chơi đến Tết Dương lịch.
Nhiều người tranh thủ check-in Giáng sinh sớm để tránh đông đúc, chen lấn.