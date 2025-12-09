Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Lạc vào 'thế giới thần tiên' với mây hồng, cây thông kẹo khổng lồ

Uyên Phương

TPO - Những cây kẹo mút khổng lồ, hay những cây thông Giáng sinh độc lạ làm từ gấu bông, bánh kẹo... khiến du khách ngắm mãi không thôi.

giang-sinh-uyen-phuong-15.jpg
Giáng sinh là dịp để các hàng quán "thay áo mới", lên ý tưởng decor thật độc lạ để thu hút khách. Những áng mây hồng hững hờ trôi, hay những cây kẹo mút khổng lồ năm nay được các nhà hàng ưa chuộng.
tp-giang-sinh-uyen-phuong-16.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-29.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-26.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-28.jpg
Những cây kẹo khổng lồ được bố trí khắp nơi một cách hợp lý. Khách thưởng trà tưởng như lạc vào thế giới cổ tích đầy sắc màu.
tp-giang-sinh-uyen-phuong-25.jpg
Một cốc kem kẹo khổng lồ thu hút khách hàng chụp ảnh
tp-giang-sinh-uyen-phuong-1.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-14.jpg
Bánh kem cũng bắt trend Giáng sinh, bánh tuần lộc, bánh ông già Noel... núng nính, béo tròn đáng yêu
tp-giang-sinh-uyen-phuong-19.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-20.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-21.jpg
Tại một trung tâm thương mại ở phường Sài Gòn (TPHCM) cũng được trang trí bằng những cây kẹo mút khổng lồ, du khách nườm nượp đến check-in. "Một Giáng sinh ngọt ngào, ấm áp. Các con tôi rất hào hứng chụp ảnh bên những cây thông kẹo khổng lồ này" - chị Hương Giang (28 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ.
tp-giang-sinh-uyen-phuong-3.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-5.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-7.jpg
Không chỉ có "thông bánh kẹo", tại các siêu thị đang bày bán rất nhiều cây thông làm từ nhựa nhưng rất thật và bắt mắt. Giá chỉ từ vài chục nghìn đồng (chưa trang trí) đến vài trăm nghìn đồng tùy theo lớn nhỏ để ai cũng có thể mua về trang trí dịp Giáng sinh.
tp-giang-sinh-uyen-phuong-8.jpg
Cây thông gấu bông thu hút các em nhỏ
tp-giang-sinh-uyen-phuong-9.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-22.jpg
Nếu muốn chơi thông thật, sản phẩm cũng có đa dạng các chủng loại đáp ứng nhu cầu khách hàng, giá từ 300.000 đồng/chậu. Đây là sản phẩm được trồng trong nước.
tp-giang-sinh-uyen-phuong-10.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-12.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-11.jpg
Những cây thông thật có giá rất mềm. Cây dễ chăm sóc, có thể để trong nhà và chỉ cần xịt ít nước vào gốc là có thể chơi đến Tết Dương lịch.
tp-giang-sinh-uyen-phuong-23.jpg
tp-giang-sinh-uyen-phuong-2.jpg
Nhiều người tranh thủ check-in Giáng sinh sớm để tránh đông đúc, chen lấn.
Uyên Phương
#Trang trí Giáng sinh độc đáo #Kẹo mút khổng lồ và cây thông sáng tạo #Trang trí trung tâm thương mại dịp lễ #Cây thông gấu bông và cây thông thật #Chụp ảnh check-in mùa Noel #Trang trí Giáng sinh tại các siêu thị #Xu hướng trang trí lễ hội tại TP.HCM #Sản phẩm trang trí Noel giá rẻ và đa dạng #Không khí Giáng sinh ấm cúng #ngọt ngào

Xem thêm

