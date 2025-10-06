Cuộc đua giảm giá ô tô tiếp tục nóng sau tháng Ngâu

TPO - Nhằm thúc đẩy doanh số ngay sau giai đoạn thấp điểm, nhiều hãng xe như Toyota, Honda, Hyundai, Mitsubishi đồng loạt triển khai giảm giá cho các dòng ô tô chủ lực trong tháng 10.

Nửa cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9 vừa qua được coi là giai đoạn thấp điểm của thị trường khi rơi vào tháng Ngâu - thời điểm người tiêu chung nói chung có xu hướng kiêng mua sắm tài sản giá trị cao.

Đối phó với tình trạng đó, các hãng đã sớm triển khai những chương trình ưu đãi lớn để tăng sức hút với khách hàng. Khi tháng Ngâu qua đi, những tưởng cuộc đua giảm giá sẽ có phần hạ nhiệt nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại.

Ngay từ đầu tháng 10, nhiều hãng xe đồng loạt tung ra chương trình khuyến mãi mới, với một số mẫu xe còn được giảm giá nhiều hơn tháng trước.

Toyota

Bắt đầu với Toyota, hãng này tiếp tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho ba dòng xe chủ lực gồm Vios, Veloz Cross và Avanza Premio. Trong đó, sedan Vios có mức giảm 46-50-54 triệu đồng ứng với 3 phiên bản E-MT, E-CVT và G-CVT.

Sau khi trừ ưu đãi, giá bán của Vios sẽ giảm từ khoảng 458-545 triệu xuống còn 412-491 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá dễ tiếp cận hứa hẹn sẽ là lợi thế giúp Toyota Vios giữ vững vị trí dẫn đầu nhóm sedan cỡ B tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ đôi SUV đô thị gồm Yaris Cross và Corolla Cross tiếp tục được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản. Mức ưu đãi này cũng áp dụng cho mẫu bán tải Hilux và sedan cỡ D Camry, hai cái tên mới được hãng bổ sung vào danh sách khuyến mãi tháng 10.

Với Camry, đây là lần đầu tiên mẫu sedan hạng D này có ưu đãi từ hãng kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào cuối năm ngoái. Với mức giảm quy đổi khoảng 61-77 triệu đồng, giá sau ưu đãi của Camry trong tháng 10 được đưa xuống còn 1,154-1,453 tỷ đồng.

Honda

So với tháng trước, Honda đã tăng mức ưu đãi từ 50 lên thành 100% lệ phí trước bạ cho hai mẫu BR-V bản L và HR-V bản G. Ngoài ra, hai phiên bản còn lại của HR-V là L và e:HEV RS (hybrid) cũng đã được bổ sung vào danh sách lần đầu tiên kể từ khi ra mắt hồi tháng 4, với mức ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ.

Honda HR-V hybrid lần đầu có ưu đãi từ hãng kể từ khi ra mắt hồi tháng 4.

Honda City và Civic hybrid tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng này. Mức giảm lần lượt là 50-57 triệu đồng tùy phiên bản đối với dòng City, trong khi Civic hybrid giảm khoảng 100 triệu đồng cho xe VIN 2024.

Một số mẫu xe khác của thương hiệu Honda gồm CR-V L/G, Civic RS/G và BR-V G cũng đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mức giảm dao động từ 31,5-55 triệu đồng, tùy mẫu xe và phiên bản.

Mitsubishi

Tương tự như Toyota và Honda, Mitsubishi cũng tăng khuyến mãi cho các dòng xe chủ lực trong tháng 10. Đáng chú ý nhất là bộ đôi Xpander AT Premium và Xpander Cross phiên bản mới vừa ra mắt đã được khuyến mãi 100% phí trước bạ, mức giảm 66-70 triệu đồng. Các bản MT và AT thuộc đời cũ được giảm khoảng 28-60 triệu đồng.

Xpander AT Premium và Xpander Cross phiên bản mới ra mắt tháng 9.

Dòng SUV cỡ B Xforce cũng được ưu đãi 100% phí trước bạ ở phiên bản GLX và Premium, tương đương mức giảm 60-68 triệu đồng. Bản cao nhất Ultimate có tổng giá trị khuyến mãi khoảng 50-55,5 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ 50% phí trước bạ và quà tặng.

Một số mẫu xe Mitsubishi khác được hỗ trợ 100% phí trước bạ trong tháng này là Triton bản 2WD AT GLX và Attrage bản MT. Các bản còn lại nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Subaru

Trong tháng 10 này, Subaru có chương trình ưu đãi trị giá 140-308 triệu đồng cho dòng xe Forester. Trong đó, bản cao nhất là 2.0 iS EyeSight được đại lý báo giá 919 triệu đồng, thấp hơn 70 triệu so với giá khuyến mãi của tháng trước.

Theo giới tư vấn bán hàng, đây là những chiếc Forester nhập Thái cuối cùng được giảm giá để dọn kho. Bản thế hệ mới nhập Nhật dự kiến sẽ về nước vào cuối năm.

Bên cạnh Forester, dòng SUV Crosstrek cũng đang được bán với giá ưu đãi từ 899 triệu-1,029 tỷ đồng. Mức giảm tương đương 199-239 triệu đồng, tăng đáng kể so với 99-139 triệu đồng của tháng 9.

Hyundai

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai hiện có chương trình ưu đãi lớn với tổng giá trị cao nhất 200 triệu đồng cho các sản phẩm ô tô bán chạy của mình. Mức ưu đãi cụ thể sẽ tuỳ thuộc vào từng phiên bản.

So với tháng trước, Hyundai Thành Công đã bổ sung thêm mẫu Grand i10, đồng thời giảm thêm 10 triệu đồng cho hai dòng Accent và Stargazer. Ba cái tên này cùng mẫu Santa Fe còn có thêm ưu đãi bảo hành 8 năm.

Trong danh sách khuyến mãi của Hyundai, hai dòng SUV cỡ D và E là Santa Fe và Palisade được giảm nhiều nhất lên tới hàng trăm triệu đồng. Điều này không chỉ giúp tăng sức cạnh tranh cho bộ đôi xe Hàn trong phân khúc mà còn gây áp lực cho cả một số xe hạng dưới.

Kia

Thương hiệu xe Hàn Quốc Kia cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá. Trong tháng 10, hãng này áp dụng khuyến mãi cho loạt sản phẩm gồm Carnival, Sonet, Seltos, Carens, Sportage, K3, K5, Moring hay Sorento (đời cũ).

Giá trị ưu đãi dao động từ 5 triệu đến 210 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản. Trong đó, giảm nhiều nhất là mẫu Carnival 3.5G Signature 7 chỗ thuộc phiên bản cũ VIN 2024. Bộ đôi New Sorento và New Morning mới ra mắt tháng trước chỉ có quà tặng dịch vụ.