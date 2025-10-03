Nhận diện, xử lý ô tô bị ngập nước

TPO - Cơn mưa lớn kéo dài tại Hà Nội ngày 30/9 khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập sâu. Điều này khiến hàng loạt xe ô tô bị ngập trong nước, dẫn tới giảm giá trị dù đã được sửa chữa.

Ô tô bị ngập nước được xử lý như thế nào?

Chia sẻ với phóng viên, anh Hùng - chủ gara Ô tô Dr.car tại Hà Nội cho biết những ngày qua lượng xe bị ngập nước đổ về gara rất nhiều, khiến cơ sở bị quá tải, thậm chí không đủ xe cứu hộ để kéo về xưởng.

Xe ô tô xếp hàng vào gara chờ sửa chữa sau đợt mưa ngập ảnh hưởng của bão Bualoi.

Theo anh Hùng, sửa chữa một chiếc xe ô tô bị ngập nước là một quy trình phức tạp và sẽ cần một vài ngày để xử lý hoàn tất. Chi phí sửa chữa có thể dao động từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng, tùy từng dòng xe.

“Đối với các xe phổ thông, nhất là gầm thấp, khi chịu ngập và nước tràn vào sàn thường sẽ gây hư hỏng các hộp điều khiển đặt dưới gầm ghế. Chi phí để thay thế bộ phận này rơi vào khoảng 10 triệu. Còn chi phí cho việc tháo lót sàn để vệ sinh, khử mùi, sấy khô chỉ rơi vào khoảng 2 triệu đồng.

Trong trường hợp xe bị 'thủy kích', cong hoặc gãy tay biên, sẽ buộc phải hạ máy để sửa chữa, tốn khoảng 20-30 triệu cho xe phổ thông. Còn với các dòng xe sang, xe Đức như Mercedes, chi phí sửa chữa có thể trên dưới 200 triệu đồng”, anh Hùng chia sẻ.

Động cơ của một chiếc ô tô bị thủy kích với tay biên bị cong. Ảnh: Thành Tâm.

Theo anh Hùng, việc kiểm tra và sửa chữa các hộp điều khiển dưới sàn là công đoạn vô cùng quan trọng. Bởi khi xe bị ngập, nước có thể len lỏi vào các giắc cắm trên hệ thống điện.

Những chi tiết này có thể bị ẩm, nếu để lâu có nguy cơ bị hấp hơi, có thể gây ra chập cháy gây mất an toàn. Do đó, kỹ thuật viên phải kiểm tra và xử lý rất kỹ các hộp điều khiển.

Anh Hùng cho biết người dùng ô tô hiện nay có kiến thức và kinh nghiệm xử lý khi xe bị ngập nước nên thường không cố khởi động lại ô tô sau khi bị chết máy vì ngập nước, nhờ đó hạn chế được nguy cơ bị thủy kích.

Với các xe để trong hầm bị ngập nhẹ nhưng không đi, người dùng hầu như chỉ cần cho kiểm tra sàn xe, các hộp điều khiển, sấy khô và vệ sinh nội thất.

Về khả năng thanh khoản của một chiếc xe ô tô bị ngập, anh Hùng cho biết nếu xe chỉ bị ngập nhẹ, không phải tháo dỡ các bộ phận quan trọng hay hạ máy, chỉ cần dọn nội thất thì gần như không ảnh hưởng.

“Với các xe chỉ bị nước tràn vào sàn nhẹ, nếu được xử lý kỹ thì vẫn gần như là xe “zin” (nguyên bản) bởi chỉ cần dọn nội thất. Thực tế giống như trên một chiếc xe mới mà khách hàng muốn độ thêm trang bị, thợ vẫn sẽ tháo sàn, tháo ghế để lắp đặt là chuyện bình thường.

Trong khi đó, nếu để nước tràn vào khoang động cơ, dẫn tới nguy cơ phải hạ máy, dỡ hộp số để sửa chữa, nghĩa là xe “mất zin”. Khi đó, xe chắc chắn sẽ mất giá khi bán lại”, anh Hùng nói.

Mức độ xuống giá có thể từ 30% so với cùng đời, cùng phiên bản không gặp sự cố. Với xe càng mới, càng hiện đại, đặc biệt là xe sang hay xe Đức, mức độ mất giá sẽ càng cao.

Cùng quan điểm với anh Hùng, anh Hiệp, kỹ thuật viên tại một xưởng dịch vụ chuyên xe đã qua sử dụng tại Hà Nội cho biết những chiếc ô tô từng bị ngập nước thường bị giảm giá rất sâu, có thể lên tới một nửa giá trị ban đầu tùy vào trình trạng và loại xe.

Trong đó, xe từng phải hạ máy sẽ bị giảm giá trị sâu nhất khi bán lại, bởi dù đã được sửa chữa lại, người mua vẫn sẽ có tâm lý e ngại về độ bền, sự ổn định của hệ thống điện và động cơ.

Kinh nghiệm nhận diện xe ô tô từng bị ngập nước

Đối với những người đang có ý định mua xe cũ, việc kiểm tra xem xe có từng bị ngập nước hoặc thủy kích hay không là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận diện để giúp tránh rủi ro mua phải xe kém chất lượng.

Đầu tiên, ngay cả khi đã được vệ sinh kỹ lưỡng, những chiếc xe từng bị ngập thường lưu lại mùi ẩm mốc đặc trưng trong khoang cabin. Khi đóng kín cửa và ngửi kỹ, người mua có thể dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt so với một chiếc xe bình thường.

Kế đến, các chi tiết như ốc vít, bản lề cửa, ray ghế hay khung gầm thường là những nơi đầu tiên để lại dấu vết rỉ sét. Nếu những bộ phận này bị oxy hóa bất thường, khả năng xe từng ngập nước là rất cao.

Một dấu hiệu rõ ràng khác là đèn pha, đèn hậu bị đọng nước hoặc ố mờ. Khi xe bị ngập sâu, nước có thể lọt vào hệ thống chiếu sáng, tạo thành hơi nước hoặc vết ố bên trong chóa đèn

Việc kiểm tra khoang động cơ đặc biệt quan trọng. Nếu phát hiện các vết cờ lê hoặc hàn lại trên vỏ máy, nhiều khả năng ốc động cơ và hộp số đã từng bị tháo ra để đại tu sau sự cố thủy kích.

Đồng thời, hệ thống dây điện và giắc cắm cũng cần được kiểm tra kỹ. Nếu phát hiện các giắc nối dưới nắp capo hoặc trong hộc cầu chì có vết oxy hóa, đổi màu hoặc bị ăn mòn, gần như chắc chắn xe đã từng dính nước.

Các chuyên gia khuyên rằng, trước khi quyết định mua xe cũ, người mua cần yêu cầu lịch sử bảo dưỡng từ chủ xe, sau đó mang xe đi kiểm tra chuyên sâu bằng thiết bị để đánh giá tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống điện. Nên lái thử xe thật kỹ để kiểm tra độ ổn định của vô-lăng, chân ga, phanh cũng như phát hiện các tiếng động bất thường nếu có.