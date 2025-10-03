Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Triệu hồi siêu xe Lamborghini Urus tại Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Theo thông báo từ Cục Đăng kiểm, nhà phân phối của thương hiệu Lamborghini tại Việt Nam đang triển khai chương trình triệu hồi đối với dòng SUV Urus để khắc phục lỗi liên quan đến nắp ca-pô.

Cụ thể, có tổng cộng 24 xe Lamborghini Urus, bao gồm hai phiên bản Urus S và Urus Performante thuộc diện triệu hồi. Toàn bộ số xe này đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2024 tại nhà máy của Lamborghini tại Ý.

Về nguyên nhân triệu hồi, thông báo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết trên các xe Urus bị ảnh hưởng, các đinh tán cố định ngàm (pát) giữ khóa nắp ca-pô dưới có thể chưa được biến dạng đầy đủ trong quá trình sản xuất.

Trong một số điều kiện vận hành ở tốc độ cao trên 150 km/h, hiện tượng này có thể tạo ra khe hở nhỏ giữa nắp ca-pô và cản trước. Khe hở có khả năng gia tăng theo thời gian, dẫn đến nguy cơ nắp ca-pô bật lên, gây mất an toàn cho người lái và các phương tiện xung quanh.

urus-trieu-hoi.jpg

Dù khả năng xảy ra sự cố ở Việt Nam là thấp hơn do tốc độ tối đa trên cao tốc tại nước ta là 120 km/h, nhưng nhà phân phối vẫn tiến hành triệu hồi xe để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người dùng.

Giải pháp khắc phục được phía hãng đưa ra là kiểm tra, siết lại hoặc thay thế, lắp đặt ngàm giữ khóa tăng cường (nếu cần) để đảm bảo an toàn.

Quá trình được thực hiện miễn phí tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Lamborghini tại Việt Nam từ 22/09/2025 đến 30/06/2026. Thời gian kiểm tra và khắc phục dự kiến mất khoảng 1,4 giờ cho mỗi xe bị lỗi.

Mẫu siêu SUV Lamborghini Urus chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam từ tháng 11/2018. Các phiên bản Urus S và Urus Performante khi mới ra mắt năm 2023 có giá bán khởi điểm lần lượt là 14,3 tỷ đồng và 16,5 tỷ đồng.

Tới cuối năm 2024, hãng chính thức ra mắt phiên bản Urus SE sử dụng công nghệ Plug-in Hybrid. Mẫu xe này có giá khởi điểm từ 15,599 tỷ đồng.

Lê Tuấn
#Lamborghini Urus #triệu hồi xe #siêu xe #lamborghini #nắp ca-pô

