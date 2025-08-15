Siêu xe mạnh nhất của Lamborghini lộ diện

TPO - Lamborghini vừa trình làng mẫu siêu xe mới nhất và mạnh nhất lịch sử của hãng mang tên Fenomeno, được sản xuất giới hạn chỉ 29 chiếc.

Fenomeno được phát triển dựa trên Revuelto – mẫu PHEV (xe hybrid cắm sạc) đầu tiên của Lamborghini ra mắt năm 2023. Đây là sản phẩm mới nhất thuộc bộ sưu tập Few-Off gồm những phiên bản giới hạn được chế tạo từ các mẫu xe hiện có của thương hiệu.

Hãng cho biết Fenomeno có giá khởi điểm khoảng 3 triệu euro (tương đương 90,5 tỷ đồng). Xe được sản xuất giới hạn 29 chiếc dành cho khách hàng cùng 1 chiếc trưng bày trong bộ sưu tập nội bộ. Phần lớn số xe đã được bán hết.

Động cơ V12 trên Fenomeno được tinh chỉnh để đạt công suất 844 mã lực và mô-men xoắn 725 Nm, tăng so với mức 825 mã lực của Revuelto, vòng tua tối đa 9.250 vòng/phút.

Khối máy này kết hợp với ba mô-tơ điện, hai đặt ở trục trước và một đặt phía trên hộp số, giúp tổng công suất của xe đạt 1080 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.075 Nm. Fenomeno mạnh hơn 64 mã lực so với Revuelto, qua đó trở thành mẫu xe mạnh nhất từ trước đến nay của Lamborghini.

Sức mạnh này giúp xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,4 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với Revuelto, trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h.

Lamborghini cho biết những cải tiến trên đến từ hệ thống phân phối khí mới cho động cơ V12 và bộ pin lithium-ion 7kWh dung lượng lớn hơn so với 3,8kWh trên Revuelto.

Theo CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini, bên cạnh công suất ấn tượng, tính khí động học và thiết kế bằng vật liệu sợi carbon là những yếu tố cốt lõi của Fenomeno, đồng thời đại diện cho tinh thần của thương hiệu siêu xe Ý.

Fenomeno sử dụng khung gầm monocoque và thân xe hoàn toàn bằng sợi carbon, phanh gốm-carbon, mâm trước 21 inch và mâm sau 22 inch đi kèm lốp Bridgestone Potenza Sport.

Ngoại hình xe hầm hố hơn Revuelto với hai hốc gió lớn trên nắp ca-pô lấy cảm hứng từ xe đua Huracan GT3 và phần đuôi kéo dài dựa theo mẫu Essenza chuyên đường đua.

Hệ thống S-Duct phía trước tối ưu làm mát linh kiện. Trong khi đó, thiết kế cửa mới giúp hướng luồng khí hiệu quả hơn tới hốc gió ở vè sau, tăng 30% hiệu suất làm mát bên hông so với các mẫu xe Lamborghini V12 thương mại.