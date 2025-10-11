Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Doanh số ô tô toàn cầu tăng kỷ lục

Lê Tuấn
TPO - Dù doanh số bán xe toàn cầu tăng trong sáu tháng đầu năm 2025, lợi nhuận của ngành ô tô toàn cầu lại sụt giảm mạnh do nhiều lý do khách quan.

Theo số liệu của JATO Dynamics tổng hợp từ 34 tập đoàn sản xuất ô tô lớn, tổng lượng xe bán ra toàn cầu trong nửa đầu năm 2025 đạt 37,6 triệu chiếc, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024. Toyota, BYD và Geely là ba cái tên đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng này, đủ để bù đắp phần sụt giảm đến từ Stellantis và Tesla.

Tuy nhiên, doanh thu toàn ngành lại giảm 2%, chỉ còn 1,4 nghìn tỷ USD, kéo theo giá bán trung bình mỗi xe giảm từ 38.084 USD xuống còn 36.074 USD. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cuộc chiến giá khốc liệt tại Trung Quốc, khiến lợi nhuận của nhiều hãng xe sụt giảm bất chấp doanh số tăng.

am-bj912-cauto-m-20150713115023.jpg

Trong đó, các nhà sản xuất Trung Quốc như BYDGeely ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng ấn tượng, lần lượt 33% và 47%. Nhưng doanh thu của BYD chỉ tăng 14%, còn Geely gần như không đổi. Dù vậy, BYD đã vươn lên vị trí thứ sáu toàn cầu về sản lượng trong nửa đầu năm nay.

Điều đáng lo ngại hơn là mức giảm sâu về lợi nhuận của ngành. Cụ thể, lợi nhuận hoạt động (sau khi trừ chi phí bán hàng và quản lý) của toàn ngành đã giảm 23%, còn 122,2 tỷ USD. Trong đó, Stellantis và Nissan chịu mức sụt giảm mạnh nhất, tiếp theo là Mercedes-Benz, Ford, Tesla, Volkswagen, BMW, Honda và Kia.

Lợi nhuận ròng toàn ngành thậm chí còn lao dốc 69%, xuống chỉ còn 26,6 tỷ USD - mức thấp nhất trong nhiều năm. Biên lợi nhuận ròng trung bình từ 6,1% giảm xuống chỉ còn 2%, phản ánh rõ rệt tình trạng bất ổn của thị trường ô tô toàn cầu.

cong-nghiep-o-to-honda.jpg

Các nguyên nhân chính được cho là cuộc chiến giá tại Trung Quốc, nhu cầu trì trệ trên thị trường quốc tế, chi phí sản xuất leo thang ở châu Âu, gián đoạn thương mại, cùng tác động từ chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với mặt hàng ô tô.

Trong bức tranh ảm đạm này, chỉ có ba hãng xe duy trì được đà tăng lợi nhuận ròng: Suzuki (+9%), Ferrari (+9%) và BYD (+2%). Ferrari cũng là hãng xe có biên lợi nhuận cao nhất thế giới, đạt 23,4%, bỏ xa Suzuki (9,1%), Kia (8,1%), Hyundai (7,2%) và Great Wall Motor (6,9%).

Nếu tính theo lợi nhuận ròng trên mỗi xe bán ra, Ferrari tiếp tục dẫn đầu với con số 138.764 USD mỗi chiếc. Xếp sau lần lượt là Jaguar Land Rover (6.022 USD), Porsche (5.762 USD), Mercedes-Benz Group (2.933 USD) và BMW Group (2.384 USD).

dsc09285.jpg
Ferrari là hãng xe có biên lợi nhuận cao nhất thế giới.

Xét trên toàn ngành, lợi nhuận trung bình trên mỗi xe bán ra chỉ đạt 706 USD. Đây là con số thấp ở mức đáng báo động, cho thấy sự khó khăn và mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Giới phân tích cảnh báo, nếu châu Âu không nới lỏng quy định, Mỹ không sớm đưa ra chính sách thương mại rõ ràng, và cuộc chiến giá tại Trung Quốc không hạ nhiệt, thì bất ổn sẽ bao trùm ngành ô tô thế giới trong nửa cuối năm.

Lê Tuấn
#doanh số ô tô #thị trường ô tô thế giới #lợi nhuận #toyota #BYD #Geely #Stellantis #ferrari #công nghiệp ô tô

