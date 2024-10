Toyota Camry mới có giá cao nhất 1,53 tỷ đồng

TPO - Tại thị trường Việt Nam, phiên bản mới của dòng sedan hạng D Toyota Camry được bán ra với 3 phiên bản, với giá từ 1,22 tỷ đồng đến 1,53 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ triển lãm VMS 2024, hãng xe Nhật Bản đã trình làng phiên bản 2024 của dòng sedan hạng D Toyota Camry. So với phiên bản trước, Camry 2024 được nâng cấp về thiết kế, có 2 tuỳ chọn động cơ hybrid và một động cơ xăng. Phiên bản mới của dòng sedan hạng D này được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan.

Loại Giá (tỷ đồng) Toyota Camry 2.0 Q xăng 1,22 Toyota Camry 2.5 HEV MID 1,46 Toyota Camry 2.5 HEV TOP 1,53

Đây là mức giá dự kiến, giá bán chính thức của xe sẽ được Toyota Việt Nam công bố vào tháng 12/2024.

Camry 2024 có giá bán nhỉnh hơn phiên bản trước. Thiết kế của xe cũng cá tính và trẻ trung hơn. Như vậy, nhóm khách hàng của mẫu sedan hạng D này cũng được mở rộng hơn. Trước đây, Camry được nhắm đến nhóm khách hàng trung tuổi, tuy nhiên với thiết kế mới, Camry 2024 cũng được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Theo công bố của Toyota, phiên bản hybrid bao gồm động cơ xăng 2.5L công suất 186 mã lực kết hợp với động cơ điện 136 mã lực, mô-men xoắn 202 Nm, hộp số e-CVT . Trong khi đó phiên bản động cơ xăng 2.0L có công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm, dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT.

Về mặt thiết kế, ngoại thất của Camry 2024 mang đường nét trẻ trung. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt và mũi xe được thiết kế ấn tượng hơn. Phần đầu xe được thiết kế mở rộng sang hai bên. Cụm đèn chiếu sáng dạng LED thiết kế cách điệu. Trái ngược với phần đầu xe được thiết kế cá tính, phần đuôi xe trên Camry chỉ được tạo điểm nhấn bởi cụm đèn hậu hình chữ C.

Bên trong xe, Camry 2024 được trang bị 2 cửa sổ trời, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch có khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, màn hình hiển thị kính lái HUD, lẫy chuyển số sau vô lăng, sạc không dây, bệ tỳ tay ở hàng ghế sau tính hợp các phím cảm ứng điều khiển tính năng.

Toyota Camry 2024 được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, cùng một số tính năng an toàn cơ bản như phanh hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ ra khỏi xe an toàn…

Hiện tại ngoài Toyota Camry, phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam còn có sự tham gia của các dòng xe như Mazda 6, Kia K5 và Honda Accord. Trong phân khúc này, Camry vẫn là mẫu xe có doanh số cao nhất. Trong nửa đầu năm 2024, có tổng cộng 660 chiếc Camry được bàn giao tới tay khách hàng.

Trong những năm gần đây, phân khúc sedan hạng D đang dần mất sức hút với khách hàng Việt. Việc nâng cấp thiết kế, cũng như được trang bị nhiều tính năng hơn kỳ vọng sẽ nâng sức hút cho Camry 2024.

VMS 2024 được diễn ra từ ngày 23/10 đến 27/10 tại triển lãm SECC với sự tham gia của 19 thương hiệu (ô tô và xe máy) bao gồm: Mitsubishi, Honda (ô tô), Skoda, Subaru, Suzuki, GAC, Toyota, MG, BYD, GAZ, Isuzu, Honda (xe máy), SYM, Yamaha Motor, KTM, UM Motorcycles, Harley-Davidson, Triumph và Husqvarna.

Một số hình ảnh của Toyota Camry 2024 vừa được ra mắt tại triển lãm VMS 2024: