Cận cảnh xe điện cỡ nhỏ mới của Honda

Lê Tuấn
TPO - Mẫu xe điện cỡ nhỏ Honda Super-One sẽ có mặt trên thị trường từ năm 2026, dự kiến được bán ở nhiều quốc gia châu Á.

Tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda đã chính thức giới thiệu Super-One Prototype. Đây là phiên bản tiền sản xuất, phát triển mẫu Super EV Concept từng ra mắt tại Lễ hội Tốc độ Goodwood hồi tháng 6.

﻿honda-super-one-prototype-9.jpg
honda-super-one-prototype-4.jpg

Được xem là phiên bản kế nhiệm của Honda e, mẫu xe mới mang thiết kế nhỏ gọn nhưng đậm chất thể thao với vòm bánh mở rộng, cản trước sau thể thao và cánh gió nhỏ phía đuôi. Bộ mâm kích thước 16 inch với thiết kế 4 chấu đơn giản, phối 2 tông màu tương phản.

honda-super-one-prototype-3.jpg
honda-super-one-prototype-7.jpg

Nội thất nổi bật với ghế thể thao phối ba tông màu đen - trắng - xám, cụm đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn cùng màn hình trung tâm cảm ứng cỡ lớn theo phong cách đặc trưng của Honda.

honda-super-one-prototype-2.jpg

Honda Super-One Prototype có cấu hình 2 hàng ghế, 4 chỗ ngồi. Trong đó, hàng ghế thứ hai có thể gập ngược về sau để linh hoạt chuyển đổi mục đích sử dụng.

honda-super-one-prototype-1.jpg

Honda chưa công bố chi tiết hệ truyền động, nhưng hãng cho biết xe được trang bị chế độ lái Boost Mode đặc biệt, giúp tăng cường sức mạnh của mô-tơ điện. Xe còn sở hữu hệ thống giả lập tỷ số truyền 7 cấp và hệ thống Active Sound Control tạo ra âm thanh động cơ giả lập bên trong khoang lái, tùy theo cách người lái nhấn ga và phanh.

honda-super-one-prototype-8.jpg

Là một mẫu xe thiên hướng thể thao, Honda Super-One bản thương mại được kỳ vọng sẽ có công suất đầu ra vượt trội hơn các Honda e và N-One e :.

Cụ thể, bản Honda e tiền nhiệm có công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm, cùng bộ pin 35,5 kWh cho phạm vi hoạt động 220 km/lần sạc. Trong khi đó, mẫu N-One e: mới hơn có công suất tối đa 64 mã lực cùng phạm vi hoạt động 245 km khi đầy pin 29,6 kWh.

honda-super-one-prototype-6.jpg

Theo kế hoạch, phiên bản thương mại của Honda Super-One sẽ ra mắt thị trường vào năm 2026, mở đầu tại Nhật Bản. Sau đó, hãng sẽ mở rộng sang các khu vực khác có nhu cầu lớn về xe điện cỡ nhỏ, bao gồm Anh quốc và nhiều quốc gia khác ở khu vực Châu Á và Châu Đại Dương. Riêng tại Anh, mẫu xe này sẽ có tên Super-N.

Trong trường hợp được đưa về Việt Nam, Honda Super-One sẽ cạnh tranh VinFast VF 3 và Wuling Mini EV trong phân khúc ô tô điện đô thị cỡ nhỏ.

honda-super-one-prototype-5.jpg
Lê Tuấn
#honda #xe điện cỡ nhỏ #Honda Super-One #Japan Mobility Show 2025

