Toyota Hilux - dấu ấn của sự khác biệt

Khi hầu hết đối thủ chọn cách tiếp cận “xe con hóa”, Toyota Hilux vẫn đề cao chất thực dụng, bền bỉ và công nghệ an toàn để tạo dấu ấn khác biệt.

Nam Tiến (35 tuổi, Hà Nội), hoạt động trong ngành cung ứng vật liệu xây dựng hơn 10 năm. Từ mặt bằng nhỏ hơn 70m2, đến nay anh có thêm 3 showroom khác. Đầu mối giao hàng cho các nơi bán lẻ của anh không chỉ gói gọn nội thành mà còn ở các tỉnh lân cận.

Đồng hành cùng Nam Tiến trong những hành trình di chuyển liên tục là Toyota Hilux, cái tên không thuộc hàng bán chạy nhất phân khúc bán tải ở Việt Nam. Nhưng với những người kinh doanh như Tiến, giá trị một sản phẩm không chỉ đo đếm ở thiết kế hào nhoáng, mà còn là sự tiện dụng và mức độ phục vụ người dùng.

Chất riêng khó hòa lẫn

“Tôi không chọn xe theo số đông”, Tiến nói. “Xe bán tải, với tôi, công năng phải đúng chất một chiếc xe vừa chở người, chở hàng, phục vụ công việc với độ tin cậy cao, muốn đi đến nơi nào cũng được, không cần lo lắng”.

Không chỉ Tiến, nhiều chủ xe Toyota Hilux thừa nhận rằng, thiết kế của mẫu xe bán tải Nhật không kích thích thị giác như nhiều đối thủ trong phân khúc. Hilux mang chất phong trần, rắn rỏi kiểu Nhật, ít phô trương. Các đường nét gồ ghề trên xe được tiết chế hài hòa, vừa cho thấy sự vững chãi, vừa uyển chuyển cho mọi loại địa hình.

Nếu đặt trong phân khúc xe bán tải với nhiều đối thủ đang theo xu hướng “xe con hóa” ở cả thiết kế và công năng, chất phong trần, thực dụng của Hilux là một cá tính đặc biệt. Đây là lý do mẫu xe của Toyota được nhiều chuyên gia, người dùng đánh giá cao. Có thể khó làm hài lòng số đông, nhưng với những khách hàng trung thành hoặc khách hàng mới ưu tiên tính thực dụng, Hilux luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu.

Hilux ra đời năm 1968 với định hướng sản phẩm là bạn đồng hành tin cậy trong mọi hành trình. Chiếc xe thiết kế với kết cấu khung gầm rời (body-on-frame), các trang bị vừa đủ và một động cơ bền bỉ tuyệt đối. Gần 60 năm qua, DNA ấy vẫn không thay đổi.

Nam Tiến kể, có lần anh chở gạch lót sàn giới thiệu cho các cửa hàng ở một vùng miền núi thuộc tỉnh Quảng Ninh, trời mưa và đường vào rất xấu vì xe tải trọng lớn thường xuyên di chuyển liên tục. Có những ổ gà, ổ voi lớn tưởng chỉ có xe tải đi qua, Hilux vẫn đủ sức chinh phục. Sau mỗi lần vượt khó, chủ nhân chiếc xe Toyota lại bị thuyết phục thêm bởi sức bền vượt trội của nó.

Mẫu Hilux anh Tiến sở hữu trang bị động cơ dầu 2.4 dẫn động hai cầu và hộp số sàn 6 cấp. Độ tin cậy của động cơ mạnh 147 mã lực, mô-men xoắn 400Nm này đã được kiểm chứng nhiều năm qua tại Việt Nam. Với những khách hàng ưu tiên tiết kiệm chi phí và tính thực dụng như Nam Tiến, phiên bản có giá dễ tiếp cận nhất này là lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Tại Việt Nam, Toyota Hilux còn có biến thể cao cấp nhất lắp máy 2.8 cùng hộp số tự động 6 cấp, dẫn động hai cầu. Bản này sở hữu công suất mạnh hơn, ở mức 201 mã lực và sức kéo 500Nm, những thông số thuộc hàng cao nhất phân khúc.

Thay đổi để hoàn thiện hơn

Trong một ngành công nghiệp đầy cạnh tranh như ô tô, duy trì được DNA chất lượng và thiết kế là một yêu cầu mang tính sống còn. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc đứng yên, chậm cập nhật những xu hướng tiêu dùng mới. Toyota Hilux vẫn vậy, vẫn là một chiếc bán tải thực dụng theo đúng nghĩa đen, nhưng đang dần hoàn thiện hơn nhờ chuyển tải những đòi hỏi của khách hàng bằng các trang bị, công nghệ mới lên xe.

Toyota Việt Nam giới thiệu phiên bản cải tiến của Hilux vào giữa năm 2024 với những thay đổi đáng kể ở thiết kế lẫn tiện nghi nhằm gia tăng tính cạnh tranh trong phân khúc. Một lớp áo trẻ trung hơn được khoác lên cho Hilux.

Ở Hilux thế hệ mới nhất, hãng tinh chỉnh cản trước cho tạo hình rắn rỏi hơn, dải đèn pha nối liền mặt ca-lăng cỡ lớn vẫn được giữ lại. Tính tiện dụng ở nội thất được gia tăng nhờ kích thước màn hình giải trí tăng từ 7 inch lên 9 inch (ở hai bản cao nhất). Cách bố trí các chi tiết ở khoang lái vẫn là một đặc sản của Toyota khi mọi thứ đều trong tầm tay của tài xế. Bảng táp-lô được đẩy tối đa về phía trước, tạo không gian thoải mái cho người dùng.

“Nội thất của Hilux đúng là không quá nịnh mắt, nhưng chỉ khi di chuyển hàng ngày mới thấy độ tiện dụng”, anh Tiến nói. “Xe không có nhiều nút cảm ứng, trừ màn hình. Cần chức năng gì là nhấn, xoay, rất nhanh, hiệu quả”.

Triết lý thiết kế nội thất của Hilux dựa trên tính công thái học, tạo sự thoải mái tối đa cho hành khách. Nhiều chủ sở hữu mới của mẫu xe bán tải Toyota chia sẻ rằng, họ không mất nhiều thời gian để làm quen với Hilux. Công nghệ cảm ứng, chạm đang là thứ phổ biến trong nhịp sống hàng ngày. Nhưng với ô tô, có những thứ không phải cảm ứng đều mang đến sự tiện dụng.

“Lên xe là lái”, nhận định có thể gói gọn cho sự hài hòa về công năng của Hilux mà không nhiều mẫu xe trong phân khúc có được. Và khi kết hợp với những công nghệ an toàn hỗ trợ lái đỉnh cao, Hilux trở nên hoàn thiện, hấp dẫn cả với những khách hàng thường xuyên sử dụng xe cho gia đình.

Trên phiên bản cao cấp nhất, Toyota Hilux trang bị gói ADAS (Toyota Safety Sense) với nhiều công nghệ như cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC). Ở bản nâng cấp mới nhất, hãng bổ sung thêm camera 360 độ, 6 cảm biến, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Hiện Hilux có ba phiên bản bán tại Việt Nam là 2.4 MT 4x4 giá 668 triệu đồng, 2.4 AT 4x2 giá 706 triệu đồng và 2.8 AT 4x4 giá 999 triệu đồng. Thêm nhiều tiện nghi lẫn công nghệ an toàn, nhưng giá bán của Toyota Hilux lại hấp dẫn hơn khi giảm hàng chục triệu đồng ở hai bản thấp. Đây là một trong những trợ lực quan trọng giúp mẫu xe Toyota ngày càng tiếp cận nhiều hơn với khách Việt.

Năm 2024, Toyota Hilux bán 2.404 xe, thuộc nhóm ba mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Nếu tính chung khu vực Đông Nam Á, Hilux là một thế lực với sức mạnh vượt trội. Nhờ doanh số 176.043 xe, theo Focus2move, mẫu xe bán tải của Toyota không chỉ thống trị phân khúc mà còn là cái tên “ăn khách” nhất toàn thị trường khu vực.