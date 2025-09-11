Loạt xe máy điện trang bị hai pin tại Việt Nam

TPO - Những hãng xe hai bánh hàng đầu Việt Nam như VinFast, Honda hay Yamaha đều đang bán các dòng xe máy điện hai pin. Trong đó, một pin thường có thể tháo rời, giúp tăng quãng đường di chuyển và cho phép thay thế thuận tiện.

VinFast Vero X, Feliz và Feliz Lite

Nhà sản xuất Việt Nam vừa giới thiệu 3 mẫu xe máy điện mới với thiết kế 2 pin, lần lượt có tên Vero X, Feliz và Feliz Lite.

Điểm chung của bộ ba này là ngoài gói pin cố định dung lượng 2,4 kWh dưới sàn để chân, xe còn được trang bị một pin thứ hai sở hữu dung lượng tương đương, có thể tháo rời và bố trí ở ngăn chứa trong cốp.

Thiết kế này giúp nâng quãng đường di chuyển ở điều kiện tiêu chuẩn sau mỗi lần sạc đầy từ 134 km (1 pin) lên đến 262 km (2 pin). Pin phụ được bán với giá 5 triệu đồng.

Thiết kế mẫu xe máy điện VinFast Vero X.

Trong bộ 3 xe máy điện có pin tháo rời vừa ra mắt, Vero X được phát triển từ Vento Neo. Mẫu xe này sở hữu thiết kế yên xe cải tiến, tay dắt sau thuận tiện cho cầm nắm, ốp càng sau và chắn bùn trước cũng có những tinh chỉnh. Giá bán của Vero X là 34,9 triệu đồng.

Trong khi đó, các mẫu VinFast Feliz và VinFast Feliz Lite bản 2 pin có thiết kế không đổi so với dòng xe Feliz đang bán tại Việt Nam. Bộ đôi này cùng có giá bán 25,9 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Feliz phiên bản 2 pin.

VinFast Evo Grand và Evo Grand Lite

Trước Vero X, Feliz và Feliz Lite, Evo Grand và Evo Grand Lite là những mẫu xe máy điện đầu tiên của VinFast hỗ trợ hai pin. Bộ pin thứ 2 dung lượng 2,4 kWh có giá 5 triệu đồng, có thể tháo rời dễ dàng để sạc ngoài.

Mẫu Evo Grand có giá 21 triệu đồng. Xe được trang bị 1 pin tiêu chuẩn dung lượng 2,4 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển của xe đạt 134 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số này tăng lên thành 262 km khi lắp thêm pin thứ hai.

Trong khi đó, mẫu Evo Grand Lite giá 18 triệu đồng được trang bị pin 1,2 kWh, cho quãng đường 70 km/lần sạc đầy. Phiên bản này cũng có thể lắp pin phụ 2,4 kWh để tăng tổng quãng đường di chuyển lên tối đa 198 km/lần sạc.

Yamaha Neo’s

Neo's là mẫu xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam, ra mắt từ cuối năm 2022. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, màu sắc trẻ trung phù hợp với học sinh, sinh viên.

Yamaha Neo’s được trang bị bộ pin lithium-ion 51,1V - 23,2Ah đặt dưới yên, có thể tháo rời để sạc. Bộ pin tiêu chuẩn cho phạm vi hoạt động theo công bố là 72 km. Ngoài ra, xe còn có khả năng gắn thêm pin thứ hai, giúp tăng phạm vi hoạt động lên 144 km.

Mặc dù có mặt tại Việt Nam từ lâu nhưng Neo's chưa thực sự phổ biến do giá bán khá cao, ở mức 49 triệu đồng. Trong những tháng gần đây, mẫu xe máy điện này liên tục được ưu đãi từ hãng và đại lý dưới hình thức giảm tiền mặt hoặc tặng pin phụ.

Sau khi trừ khuyến mãi, giá xe có thể được đưa xuống còn 33–34 triệu đồng. Con số này được đánh giá là vẫn chưa đủ hấp dẫn để cạnh tranh với các đối thủ đến từ VinFast, Yadea hay Honda.

Honda CUV e:

Là một trong hai mẫu xe máy điện đang được Honda phân phối tại Việt Nam, CUV e: được trang bị hai viên pin Honda Mobile Power Pack e: (MPP) có thể tháo rời và thay thế linh hoạt.

Tuy nhiên, khác với các mẫu xe hai pin khác đang có trên thị trường, Honda CUV e: không thể chỉ dùng một pin mà bắt buộc phải dùng hai viên pin cùng lúc. Điều này nhằm đảm bảo xe hoạt động ổn định và đạt hiệu suất tối ưu.

Với dung lượng pin đầy, xe có thể đi được khoảng 70-80 km. Người dùng CUV e: có thể đổi pin miễn phí tại 19 cửa hàng phân phối chính hãng (HEAD) của Honda trên toàn quốc.

Ngoài ra, Honda CUV e: hiện chỉ được cung cấp cho khách hàng dưới hình thức cho thuê với giá gần 1,5 triệu đồng/tháng, chưa mở bán. Hình thức thuê xe này sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính ban đầu, tiết kiệm hơn so với việc mua đứt, đồng thời cho phép người dùng trải nghiệm sản phẩm đủ lâu trước khi quyết định có mua xe hay không.