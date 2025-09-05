Hé lộ thêm về xe máy điện Honda sạc được chung với ô tô

TPO - Honda đang tiến hành những thử nghiệm cuối cùng tại châu Âu đối với mẫu mô tô điện cỡ lớn đầu tiên của hãng, qua đó tiến gần hơn tới việc ra mắt bản thương mại.

Sau màn nhá hàng vào tháng 8, mới đây hôm 2/9, Honda đã cung cấp thêm những hình ảnh rõ nét hơn về EV Fun thay vì sớm trình làng bản thương mại. Mẫu xe máy điện này được phát triển từ EV Fun Concept, từng xuất hiện tại triển lãm EICMA ở Milan năm ngoái.

Honda EV Fun Concept được trưng bày tại sự kiện EICMA 2024.

So với nguyên mẫu concept ban đầu, xe bổ sung đèn xi-nhan, giá treo biển số và bộ pin được thiết kế lại theo dạng chia đôi dọc thân xe.

Gắp đơn phía sau cùng bộ truyền động dây đai được giữ nguyên, nhưng mâm sau đã chuyển từ khóa tâm đơn sang dạng 5 bu-lông.

Ở đầu xe, màn hình tròn được thay bằng TFT chữ nhật hiện đại hơn, trong khi cụm đèn pha hai tầng với dải LED ngang mang phong cách tương lai tiếp tục được giữ lại.

Honda từng hé lộ rằng mẫu xe này có phạm vi hoạt động khoảng 100 km, phù hợp cho đô thị. Con số này không phải quá cao nhưng đổi lại xe có cổng sạc nhanh CCS2 đặt ở khu vực bình xăng của các mẫu naked bike truyền thông.

EV Fun Concept được trang bị cổng sạc nhanh CCS2, tương tự các mẫu ô tô điện của Honda.

Trang bị này giúp EV Fun có thể tiếp cận hệ thống sạc DC công suất cao của ô tô để nạp lại pin nhanh chóng, qua đó bù đắp hạn chế về tầm hoạt động.

Về kích thước, EV FUN thương mại có chiều cao yên và tư thế lái tương tự CB1000 Hornet, nhưng trục cơ sở dài hơn. Gác chân đặt thấp và hướng về phía trước, tạo tư thế ngồi lái thoải mái hơn.

Trong video mới nhất, trưởng dự án Masatsuga Tanaka nhấn mạnh: “Chúng tôi phát triển mẫu mô tô điện cỡ lớn đầu tiên của Honda theo triết lý ‘Be the Wind’. Chiếc xe hứa hẹn mang đến cảm giác êm ái, yên tĩnh đặc trưng của xe điện, đồng thời tạo nên sự gắn kết giữa người lái và xe, cho cảm giác như đang lướt trên gió”.

Được biết, Tanaka đã có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển xe máy tại Honda. Từ năm 1998 đến 2006, ông đảm nhận vai trò Trưởng dự án thử nghiệm cho các dòng xe phân khối lớn, trực tiếp tinh chỉnh khả năng vận hành của những mẫu CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR Fireblade và Gold Wing.

Kể từ năm 2006, trong cương vị Phó Trưởng dự án, Tanaka đã chỉ đạo phát triển các mẫu xe bao gồm VFR800F, VFR1200F, VFR1200X CrossTourer, CRF1100L Africa Twin và NT1100. Từ 2022 đến nay, ông Tanaka chịu trách nhiệm phát triển và thử nghiệm động lực học trong bộ phận điện khí hóa của Honda.

Kỹ sư kỳ cựu này cho biết Honda đã thử nghiệm EV Fun rộng rãi tại châu Âu để tối ưu hiệu suất vận hành, khả năng sạc và tính thực dụng của xe trước khi chính thức trình làng.

Hãng hứa hẹn sẽ hé lộ thêm nhiều thông tin về EV Fun vào ngày 16/9 tới. Trong khi đó, giới chuyên gia dự đoán phiên bản sản xuất của mẫu xe máy điện này sẽ ra mắt tại sự kiện EICMA Milan tháng 11 tới.