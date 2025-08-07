Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

VinFast VF 9 bản đặc biệt lần đầu lộ ảnh nội thất

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền hình ảnh chiếc xe có kích thước lớn giống với VinFast VF 9, được trưng bày công khai.

Đây được cho là phiên bản đặc biệt giới hạn của mẫu SUV điện VinFast VF 9. Chiếc xe mới lộ diện gần đây có màu sơn đen bóng, đồng thời để lộ nhiều chi tiết ngoại thất.

Theo đó, mẫu xe này sở hữu lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn và đèn chiếu sáng đặt thấp, khác biệt so với VinFast VF 9 tiêu chuẩn. Dải LED cánh chim ở đầu xe cũng được làm ngắn hơn để phù hợp với tạo hình mặt ca-lăng mới.

Đáng chú ý, logo ở giữa mũi xe được làm nổi và sơn vàng, gắn cao trên nắp capo tạo điểm nhấn. Thiết kế này tạo liên tưởng tới các mẫu xe sang châu Âu đến từ Mercedes-Maybach, Bentley hay Rolls-Royce.

vinfast-vf-9-ban-dac-biet-5.jpg

Ngoài ra, cả trước và sau xe đều có các khe gió tích hợp ở bên rìa cản trước/sau dùng hoạ tiết nan ngang mạ chrome. Logo chữ V gắn trên cửa cốp được tạo hình cánh chim cách điệu. Đèn hậu vẫn là thiết kế vắt ngang đuôi như VF 9 tiêu chuẩn.

vinfast-vf-9-ban-dac-biet-2.jpg

Hình ảnh chụp ngang hông cho thấy mẫu xe này dường như dài hơn so với mẫu VF 9 hiện hành. Giữa hai cửa xuất hiện một vách ngăn - chi tiết thường thấy trên các mẫu xe có trục cơ sở kéo dài.

vinfast-vf-9-ban-dac-biet-3.jpg

Khác với những hình ảnh rò rỉ trước đó, loạt ảnh được lan truyền mới đây cho thấy cả nội thất của xe. Cụ thể, mẫu xe VinFast bí ẩn này sở hữu hàng ghế thứ hai dạng thương gia độc lập, bọc da với các điểm nhấn chỉ thêu màu vàng, có logo thêu ở tựa đầu kèm bệ đỡ chân tích hợp.

vinfast-vf-9-ban-dac-biet-8.jpg

Ở giữa hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai là vách ngăn cố định, được ốp gỗ và có cả kính chắn. Các chi tiết nội thất ở hàng ghế trước cũng được hoàn thiện bằng gỗ và các chi tiết màu vàng kim.

vinfast-vf-9-ban-dac-biet-7.jpg

Hình ảnh rò rỉ chưa cho thấy sự hiện diện của hàng ghế thứ ba. Không ngoại trừ khả năng hàng ghế này đã được lược bỏ nhằm mở rộng không gian để hàng ghế thứ hai có thể ngả sâu hơn.

vinfast-vf-9-ban-dac-biet-4.jpg

Dẫu vậy, chiếc xe xuất hiện công khai mới đây có thể chỉ là bản tiền thương mại nên các chi tiết thiết kế vẫn có thể thay đổi khi ra mắt chính thức. Hiện VinFast vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về mẫu SUV mới này.

Lê Tuấn
#vinfast vf 9 #vinfast #vf 9 #suv cỡ lớn #xe sang

Xem thêm

Cùng chuyên mục