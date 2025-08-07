VinFast VF 9 bản đặc biệt lần đầu lộ ảnh nội thất

TPO - Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền hình ảnh chiếc xe có kích thước lớn giống với VinFast VF 9, được trưng bày công khai.

Đây được cho là phiên bản đặc biệt giới hạn của mẫu SUV điện VinFast VF 9. Chiếc xe mới lộ diện gần đây có màu sơn đen bóng, đồng thời để lộ nhiều chi tiết ngoại thất.

Theo đó, mẫu xe này sở hữu lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn và đèn chiếu sáng đặt thấp, khác biệt so với VinFast VF 9 tiêu chuẩn. Dải LED cánh chim ở đầu xe cũng được làm ngắn hơn để phù hợp với tạo hình mặt ca-lăng mới.

Đáng chú ý, logo ở giữa mũi xe được làm nổi và sơn vàng, gắn cao trên nắp capo tạo điểm nhấn. Thiết kế này tạo liên tưởng tới các mẫu xe sang châu Âu đến từ Mercedes-Maybach, Bentley hay Rolls-Royce.

Ngoài ra, cả trước và sau xe đều có các khe gió tích hợp ở bên rìa cản trước/sau dùng hoạ tiết nan ngang mạ chrome. Logo chữ V gắn trên cửa cốp được tạo hình cánh chim cách điệu. Đèn hậu vẫn là thiết kế vắt ngang đuôi như VF 9 tiêu chuẩn.

Hình ảnh chụp ngang hông cho thấy mẫu xe này dường như dài hơn so với mẫu VF 9 hiện hành. Giữa hai cửa xuất hiện một vách ngăn - chi tiết thường thấy trên các mẫu xe có trục cơ sở kéo dài.

Khác với những hình ảnh rò rỉ trước đó, loạt ảnh được lan truyền mới đây cho thấy cả nội thất của xe. Cụ thể, mẫu xe VinFast bí ẩn này sở hữu hàng ghế thứ hai dạng thương gia độc lập, bọc da với các điểm nhấn chỉ thêu màu vàng, có logo thêu ở tựa đầu kèm bệ đỡ chân tích hợp.

Ở giữa hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai là vách ngăn cố định, được ốp gỗ và có cả kính chắn. Các chi tiết nội thất ở hàng ghế trước cũng được hoàn thiện bằng gỗ và các chi tiết màu vàng kim.

Hình ảnh rò rỉ chưa cho thấy sự hiện diện của hàng ghế thứ ba. Không ngoại trừ khả năng hàng ghế này đã được lược bỏ nhằm mở rộng không gian để hàng ghế thứ hai có thể ngả sâu hơn.

Dẫu vậy, chiếc xe xuất hiện công khai mới đây có thể chỉ là bản tiền thương mại nên các chi tiết thiết kế vẫn có thể thay đổi khi ra mắt chính thức. Hiện VinFast vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về mẫu SUV mới này.