Những mẫu xe Hàn bán tốt nhất tại Việt Nam

TPO - Hai hãng xe Hàn tại Việt Nam gồm Hyundai và Kia đều sở hữu nhóm ba mẫu xe dẫn dắt doanh số, trong đó nổi bật là Tucson, Creta hay Seltos và Sonet.

Theo báo cáo mới nhất của Hyundai Thành Công (TC Motor), liên doanh này đã bán được 5.260 xe ô tô các loại trong tháng 10. Con số này tăng khoảng 22,4% so với tháng 9 trước đó, đồng thời đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp doanh số của hãng đi lên.

Trong tháng 10, Creta vượt qua đàn anh Tucson để trở thành mẫu xe Hyundai bán tốt nhất với 1.022 xe đến tay khách hàng, tăng 11,7%. Đây cũng là mẫu xe Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong top 10 ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng.

Hyundai Creta là mẫu xe Hàn duy nhất lọt top 10 xe xăng/dầu bán chạy nhất tháng 10.

Hyundai Tucson có một tháng kinh doanh khá tốt với lượng tiêu thụ 929 xe bán ra, giảm nhẹ 2,7%. Trong khi đó, mẫu sedan Accent bán được 609 xe, đứng ở vị trí thứ 3, tăng trưởng 50% so với tháng 9.

Đây cũng là bộ ba xe có lượng tiêu thụ tốt nhất tính từ đầu năm của Hyundai Thành Công. Tucson dẫn đầu với doanh số cộng dồn đạt 6.839 chiếc, còn Creta và Accent bán được lần lượt 6.114 và 5.644 xe trong 10 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, trong tháng 10 vừa qua, Hyundai Thành Công đã bàn giao thành công tới 208 xe Santa Fe (tăng khoảng 3%) cùng với 115 xe Palisade (giảm 4%).

Mức doanh số này được duy trì ổn định trong khoảng 3 tháng trở lại đây, được coi là con số khả quan với hai dòng SUV cao cấp nhất của hãng. Điều này được thúc đẩy phần lớn bởi chính sách ưu đãi giảm giá đến hàng trăm triệu từ hãng và đại lý.

Hyundai Santa Fe thường xuyên được giảm giá cả trăm triệu đồng.

Ngoài ra, bộ đôi MPV gồm Custin và Stargazer cùng nhóm xe thương mại cũng có đóng góp đáng kể với tổng cộng 1.765 chiếc được bàn giao trong tháng 10.

Cộng dồn từ đầu năm tới nay, Hyundai Thành Công đã bán được 41.062 ô tô các loại tại Việt Nam, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn cao thứ 3 toàn thị trường.

Thương hiệu xe Hàn Quốc còn lại ở Việt Nam là Kia công bố doanh số 2.265 xe trong tháng 10, tăng 23% so với tháng 9 nhưng giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, những mẫu xe bán tốt nhất của Kia gồm có Carnival, Sonet và Seltos. Bộ ba này đã bán được tổng cộng 12.473 chiếc, đóng góp 62% vào doanh số của Kia tại Việt Nam (20.082 xe - giảm 26%).

Mẫu SUV đô thị Seltos tiếp tục là trụ cột doanh số của Kia tại Việt Nam.

Từ đầu năm 2025, doanh số xe Hàn Quốc tại Việt Nam đang có xu hướng đi xuống rõ rệt. Một số mẫu xe Hàn từng cạnh tranh các vị trí bán chạy nhất nay lại hiếm khi lọt vào top 10 bảng xếp hạng doanh số hàng tháng, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng tăng cao.

Doanh số suy giảm của Hyundai và Kia do các phân khúc chủ lực không còn đóng góp vai trò lớn như những năm trước, bao gồm hatchback cỡ A, sedan và SUV cỡ B. Trong khi hai nhóm đầu là xe gầm thấp đang dần thoái trào thì SUV cỡ B hiện đang được dẫn đầu bởi xe điện và xe Nhật.

Ngoài ra, những ưu thế vốn có của nhóm xe Hàn Quốc như giá bán dễ tiếp cận, thiết kế hiện đại và trang bị dồi dào so với mặt bằng chung phân khúc cũng đang dần bị xóa nhòa. Thực tế, xe Nhật gần đây cũng không ngừng giảm giá, cải tiến thiết kế và tăng trang bị. Thêm vào đó, sự xuất hiện của một số mẫu xe Trung Quốc với chiến lược giá cạnh tranh càng làm tăng thêm áp lực lên nhóm xe Hàn.

Để duy trì thị phần, Hyundai và Kia liên tục triển khai các chương trình ưu đãi mạnh tay suốt nhiều tháng nhằm tăng sức hấp dẫn với khách hàng. Nhờ những biện pháp kích cầu này, nhóm thương hiệu Hàn Quốc vẫn ghi nhận doanh số ở mức khả quan, dù không còn đạt mức tăng trưởng bùng nổ như giai đoạn trước.

Nếu tính gộp số liệu của cả Hyundai và Kia trong 10 tháng đầu năm 2025, nhóm xe Hàn Quốc đã bán được 61.144 ô tô các loại tại Việt Nam. Con số này tương đương khoảng 22% thị phần xe động cơ đốt trong tính trên toàn thị trường (cộng số liệu của các thành viên VAMA và TC Motor).

Nhìn chung, dù không còn giữ được vị thế như những năm trước, nhóm xe Hàn Quốc vẫn có tệp khách hàng ổn định và sức bán khá tốt tại thị trường Việt Nam. Điều này đóng góp đáng kể vào đà tăng doanh số của toàn thị trường ô tô nói chung.