Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc bất ngờ giảm nhiệt, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (28/12), miền Bắc rét hơn hôm qua với nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ, vùng núi cao sáng sớm và đêm nay có thể xuất hiện sương muối và băng giá. Trời rét cũng lấn sâu xuống Quảng Trị - Huế. Tây Nguyên, Nam Bộ hôm nay ít mưa, trời nắng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

image-1.jpg
Miền Bắc hôm nay (28/12) tiếp tục rét, nền nhiệt giảm 2-3 độ so với hôm qua.

Dự báo ngày mai (29/12), trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Khoảng đêm 1/1/2026, miền Bắc đón không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm, trời rét kéo dài.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Quảng Trị - Huế có mưa rải rác, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 23-26 độ.

Dự báo từ 2-6/1/2026, khu vực từ Quảng Trị đến duyên hải phía đông Đắk Lắk có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời se lạnh về đêm và sáng sớm, riêng Quảng Trị - Huế trời rét.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay có mây, ít mưa, nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 27-29 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 21-24 độ, miền Tây 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Nam Bộ, Tây Nguyên tiếp tục ngày nắng, ít mưa.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #thời tiết miền Bắc #thời tiết miền Trung

Xem thêm

Cùng chuyên mục