Thủ tướng: Tập trung ứng phó với mưa lũ ở miền Bắc

TPO - Trước tình hình mưa lũ, ngập lụt xảy ra tại nhiều địa phương ở miền Bắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các địa phương và các bộ ngành liên quan tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi đến Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội; các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương.

Công điện nêu, từ tối ngày 20-21/6, trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh đã có mưa to đến rất to, riêng Thái Nguyên mưa từ 150-250mm, một số trạm quan trắc được lượng mưa rất lớn như Gia Bảy (Thái Nguyên) 312mm, Cúc Đường (Thái Nguyên) 305mm.

Do mưa cường suất lớn, lũ sông Cầu lên nhanh đã gây ngập lụt cục bộ, nhất là tại Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Ninh và Bắc Giang. Trong đó ở Thái Nguyên xảy ra ngập lụt nghiêm trọng ven sông Cầu và các đô thị Thái Nguyên, Phổ Yên. Mưa lũ đã làm 2 người chết do lũ cuốn và sạt lở đất, nhiều nhà cửa, diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do ngập lụt.

Dự báo trong ngày và đêm 22/6, mưa lớn còn tiếp tục ở nhiều tỉnh miền Bắc.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân, chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mưa lũ theo phương án ứng phó thiên tai của địa phương.

Cụ thể, tổ chức cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai đến người dân để Nhân dân chủ động ứng phó bảo đảm an toàn. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế tại các khu vực ngập sâu ven sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống cho người dân.

Tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động, chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông.

Các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ đối với lĩnh vực của Bộ, đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất, an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống đê điều, hạ tầng cung cấp điện.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Thủ tướng cũng giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.