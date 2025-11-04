Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Nữ sinh năm nhất đăng quang Hoa khôi Đại học Tài chính – Marketing

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trịnh Ngọc Huyền, tân sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh vừa đăng quang cuộc thi Nét đẹp sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing (Miss & Mister UFM 2025), trở thành Hoa khôi UFM 2025. Với danh hiệu này, Ngọc Huyền trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh tại trường.

Đêm chung kết cuộc thi Nét đẹp sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing (Miss & Mister UFM 2025) khép lại với danh hiệu Hoa khôi UFM 2025 được trao cho Trịnh Ngọc Huyền, tân sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh – cô gái đến từ Gia Lai với vẻ đẹp trong sáng, tự tin và tràn đầy năng lượng.

z7185959140573-7a9a751d33af054884e3366c4a9f73b7.jpg
Hoa khôi UFM 2025 Trịnh Ngọc Huyền

Mới chỉ 18 tuổi, Ngọc Huyền ghi dấu ấn bởi nụ cười hiền, sự chân thành và phong thái nhẹ nhàng nhưng đầy bản lĩnh.

z7185955135764-fe909a48bff5441efb5c28d9ed44b06b.jpg
Hình ảnh Ngọc Huyền trước ngày tốt nghiệp phổ thông

“Ngày đầu bước vào giảng đường, em chỉ là một tân sinh viên bỡ ngỡ, chưa từng dám thể hiện bản thân. Cuộc thi đã giúp em trưởng thành, tự tin hơn và dám đón nhận thử thách. Em muốn gửi đến các bạn thông điệp: Hãy tin vào bản thân, vì mỗi bước đi nhỏ hôm nay có thể mở ra cánh cửa lớn ngày mai.”

z7185955128843-dddb2b2388115eb593249ba361335720.jpg
z7185955121880-38bc35e57c819ea698800c97f48ac6dd.jpg
Hình ảnh đời thường của Ngọc Huyền

Không chỉ chinh phục ban giám khảo qua phần trình diễn áo dài và dạ hội, Ngọc Huyền còn thể hiện sự sâu sắc trong phần thi hùng biện với chủ đề “Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

z7181288468260-a071c90a8102595bbd757f8c771d4b86.jpg
Khoảnh khắc Ngọc Huyền đăng quang, trở thành tân Hoa khôi UFM 2025

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất cao nguyên Gia Lai, Ngọc Huyền từng là học sinh trường THPT A Sanh, yêu thích thời trang, đọc sách và du lịch. Cô từng tích cực tham gia các hoạt động đoàn – hội, tình nguyện và nay tiếp tục phát huy tinh thần ấy khi gia nhập đội lễ tân của trường.

z7185955117087-3c51689a06ed96c141d526bb1fdf4c16.jpg
Ngọc Huyền yêu thích thời trang, đọc sách và du lịch

Dù mới bắt đầu hành trình đại học, tân Hoa khôi chia sẻ cô muốn tập trung học tập và hoàn thành tốt ước mơ của mình trước khi nghĩ đến việc “nối gót” đàn chị – Hoa hậu Hà Trúc Linh, cựu Hoa khôi UFM đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024.

z7185955135764-fe909a48bff5441efb5c28d9ed44b06b.jpg
z6359426025211-2f3cc043dfacbe95e90483630ca15b8a.jpg
Nhan sắc Hoa khôi UFM 2025 Trịnh Ngọc Huyền và đàn chị Hà Trúc Linh

“Em rất ngưỡng mộ chị Hà Trúc Linh nhưng hiện tại em cần thêm thời gian để trau dồi và hoàn thiện bản thân, trước khi thử sức ở những đấu trường nhan sắc lớn hơn.”

Cuộc thi Nét đẹp sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing (Miss & Mister UFM 2025) được tổ chức từ tháng 9 đến 1/11/2025 với hơn 200 sinh viên tham gia từ vòng sơ khảo.

Chung cuộc Hoa khôi: Trịnh Ngọc Huyền (Khoa Quản trị Kinh doanh), Nam vương: Nguyễn Đình Đức (Khoa Quản trị Kinh doanh), Á khôi: Nguyễn Đặng Khã Trâm (Khoa Quản trị Kinh doanh) và Á vương: Phạm Đức Huy (Viện Công nghệ Tài chính – Ngân hàng).

Nguyễn Dũng
