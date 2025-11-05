Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

25 trường đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng châu Á 2025 của QS

Nguyễn Dũng
TPO - Việt Nam ghi nhận bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực giáo dục đại học khi có tới 25 trường lọt vào bảng xếp hạng đại học châu Á 2025 do tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) công bố, tăng mạnh so với 11 trường của năm trước.

Ngày 4/11, Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) chính thức công bố Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2026. Với 1.526 cơ sở giáo dục được đánh giá, Việt Nam có 25 trường đại học góp mặt, ghi dấu ấn mạnh mẽ cả về số lượng lẫn vị trí.

du-lich-lu-hanh-2.jpg
Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Văn Lang trong một buổi học.

Đáng chú ý, nhiều trường đại học lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng, như: Công nghệ TPHCM (Hutech), Ngoại thương (cơ sở Hà Nội), Nông Lâm TPHCM, Phenikaa, Thủy lợi, Thương mại, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Học viện Ngân hàng.

Theo bảng xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu, tăng ba hạng so với năm trước. Đại học Duy Tân xếp vị trí thứ hai với hạng 165, tụt 38 bậc. Theo sau là Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng, lần lượt ở vị trí 175 và 231.

Trường Đại học Văn Lang có bước tiến mạnh nhất khi tăng 240 hạng, từ nhóm 491-500 lên vị trí 251, top 5 ở Việt Nam. Trường Đại học Công nghệ TPHCM dù mới góp mặt cũng được xếp hạng 287, cao nhất trong các gương mặt mới.

Trong nhóm 300-400 có Đại học Bách khoa Hà Nội, Kinh tế TPHCM và Trường Công nghiệp TPHCM. Nhóm 400-500 gồm Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế và Đại học Cần Thơ.

Ở nhóm 500-700 có Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) và Trường Đại học Giao thông vận tải. Nhóm 700-900 có Trường Đại học Mở TPHCM, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tụt 471 hạng so với lần xếp hạng trước, ở nhóm 901-950.

Sáu trường còn lại gồm Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Phenikaa, Thủy lợi, Thương mại, Học viện Ngân hàng và Đại học Vinh, trong nhóm 951-1300.

575663819-10240680749738538-5640103090175284370-n.jpg
576629786-10240680749818540-6244864115832206008-n.jpg
577476494-10240680749698537-2441671574242309997-n.jpg
574991997-10240680750498557-5943834544354088734-n.jpg
577492198-10240680750578559-4898265928146623958-n.jpg
574966702-10240680750738563-4848284808846161411-n.jpg
Bảng xếp hạng QS châu Á năm 2026 của các cơ sở giáo dục Việt Nam.

Bảng xếp hạng QS Asia đánh giá cơ sở giáo dục đại học khu vực châu Á dựa trên các tiêu chí, gồm: uy tín học thuật, uy tín với nhà tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, trích dẫn khoa học, hợp tác nghiên cứu quốc tế cùng các tiêu chí về sinh viên và giảng viên nước ngoài...

Nguyễn Dũng
#đại học Việt Nam #bảng xếp hạng QS châu Á #trường đại học Việt Nam 2025 #giáo dục đại học Việt Nam #xếp hạng trường đại học

