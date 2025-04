Bản tin Hình sự: Công an tìm nạn nhân của ổ nhóm cắt ghép ảnh nhạy cảm chiếm đoạt tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 26/4: Một phụ nữ bị lừa đưa 540 triệu đồng ‘chạy’ cho con vào ngành công an; Phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên 'tống tiền' cán bộ công chức, doanh nhân; Kịp thời căn ngăn cụ bà rút số tiền lớn chuyển cho kẻ giả danh công an...

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự đối với Hà Thị Thu Thủy (49 tuổi, trú phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Do nợ nần tiền bạc của nhiều người, Thủy nảy sinh ý định đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa ra thông tin gian dối là bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể lo cho con bà O. được “xét chuyên nghiệp” vào ngành Công an với số tiền 500 triệu đồng. Vì tin tưởng, bà O. đã thế chấp căn nhà đang ở và vay mượn nhiều nơi đưa cho Thủy tổng cộng hơn 540 triệu đồng.

Bà Vũ Thị N. (71 tuổi, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đến chi nhánh ngân hàng trên địa bàn yêu cầu rút sổ tiết kiệm và chuyển toàn bộ số tiền 220 triệu đồng cho một người tự xưng công an. Hai nhân viên ngân hàng nhận thấy bà N. có nhiều biểu hiện bất thường đã chủ động tạm ngừng giao dịch, hỏi kỹ thêm thông tin và nhanh chóng liên hệ với lực lượng Công an thị trấn Hát Lót phối hợp xác minh...

Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án khu đô thị Ruby City (xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài) do Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát làm chủ đầu tư. Từ 2021 - 2022, qua quảng cáo từ Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát, nhiều người đổ xô đến mua đất tại dự án Ruby City. Khách hàng đã thanh toán cho chủ đầu tư 95% giá trị tài sản sở hữu, 5% giá trị còn lại sẽ thanh toán khi nhận được sổ đỏ... ước tính số tiền doanh nghiệp thu được của khách hàng lên đến hàng chục tỷ đồng song không giao đất.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả có quy mô lớn, tổ chức tinh vi, hoạt động xuyên suốt trên phạm vi toàn quốc trong thời gian dài. Về vụ án này, Công an tỉnh Thanh Hóa và trực tiếp là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường, đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và bóc gỡ đường dây làm giả thuốc điều trị bệnh với quy mô công nghiệp.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ kèm hình ảnh “nhạy cảm” và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền... Cụ thể, các nạn nhân nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, đính kèm hình ảnh hoặc video có nội dung nhạy cảm cùng những lời đe dọa, yêu cầu chuyển tiền USDT, nếu không làm theo, các hình ảnh này sẽ bị phát tán tại nơi làm việc hoặc trên mạng xã hội. Ước tính số tiền bị chiếm đoạt qua các giao dịch này lên tới khoảng 200 tỷ đồng, liên quan đến gần 1.000 nạn nhân trên toàn quốc.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt gọn các đối tượng trong ổ nhóm chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng ở nhiều địa phương. Thủ đoạn của bọn chúng là đăng ký gần 100 tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi sang Campuchia trực tiếp tham gia quét khuôn mặt nhận diện sinh trắc học phục vụ hoạt động cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hiện cơ quan công an đang tìm kiếm nạn nhân của đường dây này.