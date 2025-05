Công an vào cuộc vụ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Nam Định bị hành hung

TPO - Ngày 7/5, Sở Y tế tỉnh Nam Định xác nhận vụ việc một nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại Khoa Hồi sức cấp cứu vào sáng ngày 4/5. Hiện lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tấn công nhân viên y tế trong lúc đang cấp cứu

Cụ thể, sự việc xảy ra khoảng 8 giờ sáng ngày 4/5, khi các bác sĩ và nhân viên y tế đang tích cực cấp cứu cho một bệnh nhân lớn tuổi có dấu hiệu suy hô hấp nặng và được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực. Trong lúc cấp cứu, một nam thanh niên mặc áo đen, sau đó được xác định là con trai bệnh nhân đã xông vào buồng bệnh và bất ngờ hành hung một nhân viên y tế ngay tại nơi làm việc. Camera bệnh viện ghi lại cảnh người này đấm liên tiếp vào vùng đầu và mặt của nhân viên y tế, khiến nhiều người hoảng sợ, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết, nam thanh niên từ Hà Nội về thăm cha trong tình trạng bệnh nặng. Khi thấy tình trạng bệnh của người thân không cải thiện, người này có biểu hiện kích động và không kiểm soát được hành vi.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, tình trạng bệnh nhân được tiên lượng xấu nên gia đình sau đó xin đưa về nhà. Bệnh nhân qua đời vào chiều cùng ngày.

Công an vào cuộc

Sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã phối hợp với cơ quan công an để báo cáo và đề nghị xử lý theo quy định. Một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định xác nhận, đơn vị đang giao Công an TP Nam Định thụ lý điều tra. Tuy nhiên, do người tấn công hiện đang chịu tang cha, cơ quan điều tra chưa thể trực tiếp làm việc với đối tượng.

Sở Y tế tỉnh Nam Định cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh khẩn trương báo cáo chi tiết toàn bộ diễn biến vụ việc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để xử lý, tránh gây hoang mang dư luận và đảm bảo môi trường an toàn cho cán bộ y tế.

Trước đó không lâu, ngày 25/4, tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ), một nhóm người nhà bệnh nhi 12 tuổi bị sốc phản vệ đã xô đẩy và tấn công bác sĩ đang cấp cứu. Đầu tháng 4/2025, một bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (Gia Lai) cũng bị đánh bất ngờ, dẫn đến choáng váng và hoảng loạn tâm lý.