CSGT Hà Tĩnh mở đường dẫn ô tô đưa người phụ nữ nguy kịch đi cấp cứu

TPO - Phát hiện tình huống người phụ nữ bị thương nặng cần đưa đi cấp cứu khẩn cấp, CSGT Hà Tĩnh đã sử dụng xe chuyên dụng bật tín hiệu ưu tiên, mở đường giúp xe chở người bệnh đến bệnh viện nhanh chóng.

Clip CSGT Hà Tĩnh mở đường cứu nữ lao động bị cây keo đè nguy kịch

Sáng 12/8, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1976, trú xã Hương Bình, Hà Tĩnh) bị cành cây keo rơi trúng đầu dẫn đến chấn thương nặng, bất tỉnh tại chỗ khi làm trong rừng.

Sau đó người thân nhanh chóng thuê ô tô đưa chị Tuyết đến bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu.

Nhưng khi đang di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh, xe gặp ùn tắc giao thông khiến việc di chuyển khó khăn. Gia đình sau đó phải ra tín hiệu cầu cứu lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn và Thiếu tá Đường Hoàng Long (Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) đang tuần tra gần đó lập tức tiếp cận, sử dụng xe chuyên dụng bật tín hiệu ưu tiên, mở đường và điều tiết giao thông, giúp xe chở bệnh nhân nhanh chóng tới bệnh viện.

CSGT Công an Hà Tĩnh hỗ trợ đưa người đi cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chị Tuyết nhập viện trong tình trạng choáng, được chẩn đoán chấn thương sọ não, vết thương da đầu. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị sưng nề phần mềm vùng đỉnh đầu.

“Với các ca chấn thương, đặc biệt ở vùng đầu, việc đưa người bệnh đến cơ sở y tế sớm là rất quan trọng để kịp thời kiểm tra, theo dõi và can thiệp khi cần thiết”, đại diện Bệnh viện khuyến cáo.

Hiện bệnh nhân đang được dùng thuốc, theo dõi và làm thêm các xét nghiệm, cận lâm sàng.