Xã hội

Google News

Công an TPHCM xử lý nhóm người giăng lưới ngang đường đánh cầu lông

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 3 trong 5 người ngang nhiên giăng lưới, chặn đường ở khu dân cư Văn Minh (TPHCM) để đánh cầu lông vừa bị Công an phường Bình Trưng lập biên bản vi phạm hành chính. Hai người còn lại sẽ bị xử lý sau khi hoàn tất làm việc với công an.

Ngày 19/8, Công an phường Bình Trưng (TPHCM) cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính 3 trong 5 người có hành vi giăng lưới, chặn đường ở khu dân cư Văn Minh (TP Thủ Đức cũ) để đánh cầu lông. Tất cả đã ký cam kết không tái phạm. Hai người còn lại sẽ tiếp tục bị xử lý sau khi hoàn tất làm việc với công an.

Hành vi của nhóm này được xác định vi phạm điểm b, khoản 2, điều 12 Nghị định 168/2024 về chơi thể thao trái phép trên đường bộ, có mức phạt từ 200.000 – 250.000 đồng.

clong.png

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 18/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh 5 người lớn tuổi giăng lưới giữa đường để đánh cầu lông, bất chấp các phương tiện lưu thông qua lại.

Khi một tài xế xe công nghệ phản ứng, một người trong nhóm còn hăm dọa. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của tài xế ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Theo nam tài xế trong video, thời điểm đó anh di chuyển vào khu dân cư nói trên để đón khách. Do bức xúc, anh lên tiếng thì bị nhóm người phản ứng lại. "Tôi đăng video lên mạng để cảnh báo những hành vi trên" - nam tài xế chia sẻ.

Video ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội

Vụ việc được xác định xảy ra vào sáng 18/8 trên đường số 60, Khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ), TPHCM.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, mời những người liên quan đến làm việc và xử lý theo quy định.

#giăng lưới cầu lông #đánh cầu lông trái phép #TP Thủ Đức #xử phạt hành chính #trật tự đô thị #vụ việc đường phố #công an phường Bình Trưng

