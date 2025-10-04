Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ bị cách chức

Bình Giang

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hesgeth vừa cách chức Tham mưu trưởng Hải quân Jon Harrison - quan chức cấp cao đã phụ trách nhiệm vụ cải tổ bộ máy hành chính của lực lượng này.

ap25273525000476.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hesgeth. (Ảnh: AP)

Politico dẫn thông tin từ hai quan chức quốc phòng cho biết, việc sa thải đột ngột diễn ra sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử Thứ trưởng Hải quân Hung Cao.

Lầu Năm Góc đã xác nhận sự ra đi của ông Harrison. "Ông ấy sẽ không còn giữ chức vụ Tham mưu trưởng cho Bộ trưởng Hải quân nữa. Chúng tôi rất biết ơn sự phục vụ của ông ấy", thông cáo cho biết.

Ông Harrison từ chối bình luận.

Chánh văn phòng của Bộ trưởng Hải quân là người phụ trách các công việc hành chính và hậu trường, nhưng ông Harrison có thêm quyền lực hiếm thấy.

Ông Harrison và Bộ trưởng Hải quân John Phelan đã đưa ra những thay đổi sâu rộng đối với các văn phòng chính sách và ngân sách của Hải quân và tìm cách hạn chế ảnh hưởng của vị trí thứ trưởng bộ này.

Theo Politico, hai ông Phelan và Harrison đã điều chuyển một số phụ tá sẽ hỗ trợ ông Cao sau khi được phê chuẩn. Họ cũng dự định phỏng vấn tất cả trợ lý quân sự tương lai cho ông Cao để đảm bảo các quyết định đều được đưa ra từ văn phòng bộ trưởng.

Là cựu ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa tại Virginia, ông Cao được Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí thứ trưởng Hải quân.

Ông Harrison bị miễn nhiệm sau hàng loạt thay đổi nhân sự trong Lầu Năm Góc. Bộ trưởng Hegseth đã sa thải một số phụ tá hàng đầu và cách chức chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, cùng với các sĩ quan cấp cao Hải quân, Không quân và Tuần duyên.

Tổng thống Trump cam kết sẽ khôi phục ngành đóng tàu. Tuy nhiên, những chương trình lớn nhất của lực lượng này đang chậm tiến độ nhiều năm, trong khi các đồng minh lẫn đối thủ lớn nhất của Mỹ đều đang vượt lên nhanh chóng.

Bình Giang
Politico
#Hải quân Mỹ #Sa thải #Quân đội Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục