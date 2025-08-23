Tướng tình báo quốc phòng Mỹ bị miễn nhiệm

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan tình báo của Lầu Năm Góc và hai chỉ huy quân sự cấp cao khác, Reuters đưa tin. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chấn chỉnh Lầu Năm Góc.

Trung tướng Jeffrey Kruse - người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ, đã bị miễn nhiệm. (Ảnh: Reuters)

Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao Trung tướng Jeffrey Kruse - người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng, bị miễn nhiệm.

Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, ngoài ông Kruse, Bộ trưởng Hegseth cũng yêu cầu miễn nhiệm Tư lệnh Lực lượng dự bị Hải quân Mỹ và Tư lệnh Bộ chỉ huy Chiến tranh đặc biệt hải quân. Cả 3 quan chức đều cho biết họ không rõ lý do bị miễn nhiệm.

"Việc miễn nhiệm thêm một quan chức an ninh quốc gia cấp cao nữa cho thấy thói quen nguy hiểm của chính quyền Tổng thống Trump là coi tình báo như một bài kiểm tra lòng trung thành thay vì bảo vệ đất nước", Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner, Phó Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện, đánh giá.

Đây là bước đi mới nhất của chính quyền Mỹ nhằm trừng phạt các quan chức quân sự, tình báo và thực thi pháp luật đương nhiệm và trước đây có quan điểm bị coi là trái ngược với Tổng thống Trump.

Tháng 4 năm nay, ông Trump miễn nhiệm tướng Timothy Haugh khỏi vị trí giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia, cùng với hơn chục thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng.

Tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Hegseth miễn nhiệm tướng Không quân C.Q. Brown - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, cùng với 5 đô đốc và tướng lĩnh khác trong đợt cải tổ chưa từng có tiền lệ nhằm vào bộ máy lãnh đạo quân sự Mỹ. Đầu tuần này, Tư lệnh Không quân Mỹ bất ngờ thông báo ông dự định nghỉ hưu chỉ sau nửa nhiệm kỳ.

Chưa rõ chính xác lý do tướng Kruse bị miễn nhiệm, nhưng thông tin được đưa ra sau vụ một đánh giá sơ bộ của Cơ quan Tình báo quốc phòng bị tiết lộ với báo chí, trong đó cho biết cuộc không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran ngày 22/6 chỉ làm chậm chương trình hạt nhân của Tehran vài tháng, trái ngược với tuyên bố mà ông Trump, rằng các mục tiêu đã bị "xóa sổ". Vụ rò rỉ này khiến ông Trump vô cùng tức giận.

Nhà Trắng tuyên bố đánh giá này là "hoàn toàn sai lầm", còn ông Trump chỉ trích CNN, New York Times và các hãng thông tin khác đã đưa thông tin rò rỉ.

Tin tức về việc miễn nhiệm ông Kruse được đưa ra 2 ngày sau khi Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard tuyên bố sẽ thu hồi quyền miễn trừ an ninh của 37 chuyên gia tình báo Mỹ đương nhiệm và đã nghỉ hưu.