Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tướng tình báo quốc phòng Mỹ bị miễn nhiệm

Bình Giang

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan tình báo của Lầu Năm Góc và hai chỉ huy quân sự cấp cao khác, Reuters đưa tin. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chấn chỉnh Lầu Năm Góc.

img-9705.jpg
Trung tướng Jeffrey Kruse - người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ, đã bị miễn nhiệm. (Ảnh: Reuters)

Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao Trung tướng Jeffrey Kruse - người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng, bị miễn nhiệm.

Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, ngoài ông Kruse, Bộ trưởng Hegseth cũng yêu cầu miễn nhiệm Tư lệnh Lực lượng dự bị Hải quân Mỹ và Tư lệnh Bộ chỉ huy Chiến tranh đặc biệt hải quân. Cả 3 quan chức đều cho biết họ không rõ lý do bị miễn nhiệm.

"Việc miễn nhiệm thêm một quan chức an ninh quốc gia cấp cao nữa cho thấy thói quen nguy hiểm của chính quyền Tổng thống Trump là coi tình báo như một bài kiểm tra lòng trung thành thay vì bảo vệ đất nước", Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner, Phó Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện, đánh giá.

Đây là bước đi mới nhất của chính quyền Mỹ nhằm trừng phạt các quan chức quân sự, tình báo và thực thi pháp luật đương nhiệm và trước đây có quan điểm bị coi là trái ngược với Tổng thống Trump.

Tháng 4 năm nay, ông Trump miễn nhiệm tướng Timothy Haugh khỏi vị trí giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia, cùng với hơn chục thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng.

Tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Hegseth miễn nhiệm tướng Không quân C.Q. Brown - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, cùng với 5 đô đốc và tướng lĩnh khác trong đợt cải tổ chưa từng có tiền lệ nhằm vào bộ máy lãnh đạo quân sự Mỹ. Đầu tuần này, Tư lệnh Không quân Mỹ bất ngờ thông báo ông dự định nghỉ hưu chỉ sau nửa nhiệm kỳ.

Chưa rõ chính xác lý do tướng Kruse bị miễn nhiệm, nhưng thông tin được đưa ra sau vụ một đánh giá sơ bộ của Cơ quan Tình báo quốc phòng bị tiết lộ với báo chí, trong đó cho biết cuộc không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran ngày 22/6 chỉ làm chậm chương trình hạt nhân của Tehran vài tháng, trái ngược với tuyên bố mà ông Trump, rằng các mục tiêu đã bị "xóa sổ". Vụ rò rỉ này khiến ông Trump vô cùng tức giận.

Nhà Trắng tuyên bố đánh giá này là "hoàn toàn sai lầm", còn ông Trump chỉ trích CNN, New York Times và các hãng thông tin khác đã đưa thông tin rò rỉ.

Tin tức về việc miễn nhiệm ông Kruse được đưa ra 2 ngày sau khi Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard tuyên bố sẽ thu hồi quyền miễn trừ an ninh của 37 chuyên gia tình báo Mỹ đương nhiệm và đã nghỉ hưu.

Bình Giang
Reuters
#Bộ Quốc phòng Mỹ #Tình báo Mỹ #Donald Trump #Tổng thống Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục