Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Vietcombank mở rộng tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo

P.V

Tính năng cảnh báo sẽ áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền online trên VCB Digibank (bao gồm cả chuyển tiền trong Vietcombank, chuyển tiền liên ngân hàng Napas24/7) và chuyển tiền tại quầy (chuyển tiền trong Vietcombank).

vcb-alert-anh-bo-sung.jpg

Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu bất thường

Kể từ ngày 05/11/2025, Vietcombank chính thức mở rộng triển khai tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (tính năng “VCB Alert”) cho các giao dịch chuyển tiền trong Vietcombank trên VCB Digibank và tại quầy.

Cụ thể, khi khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền online, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo nếu tài khoản của người nhận tiền có các dấu hiệu như: Thông tin người nhận không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tài khoản người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tài khoản người nhận thuộc danh sách nghi ngờ rủi ro… Trường hợp giao dịch tại quầy, nhân viên Vietcombank sẽ chủ động thông báo cho khách hàng khi tài khoản người nhận tiền có các dấu hiệu nghi ngờ tương tự.

vcb-alert-web-avt.jpg

Dựa trên thông tin cảnh báo, khách hàng có thể chủ động đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện giao dịch hay không.

Hàng trăm nghìn giao dịch chuyển tiền đã được cảnh báo kịp thời

Trước đó, từ ngày 30/06/2025, Vietcombank đã triển khai tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (VCB Alert) cho các giao dịch Chuyển tiền nhanh Napas24/7 trên VCB Digibank. Tính đến nay, hệ thống đã thực hiện hàng trăm nghìn lượt cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Đây là nỗ lực của Vietcombank và cơ quan chức năng trong việc tăng cường bảo vệ khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo diễn ra ngày càng tinh vi phức tạp, để đảm bảo an toàn, Vietcombank vẫn khuyến cáo khách hàng hãy luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin bảo mật dịch vụ, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo rủi ro và hướng dẫn giao dịch an toàn của ngân hàng và cơ quan chức năng.

P.V
#Vietcombank #gian lận #cảnh báo #Digibank #chuyển tiền

Cùng chuyên mục