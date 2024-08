Hà Nội: Bắt thêm một nhóm cướp biển số xe máy để khoe 'chiến tích' lên mạng

TPO - Một nhóm thanh niên quen biết qua mạng xã hội đã rủ nhau mang theo hung khí chặn người đi đường, cướp biển số xe máy rồi đăng lên mạng khoe "chiến tích".

Ngày 29/8, CQĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Lê Tuấn H., Hoàng Tiến Ph., Lý Triệu Y., Bùi Nguyễn Hoàng L., Hoàng Anh T. về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 25/8, Công an quận Hà Đông phát hiện nhóm khoảng 20 đối tượng thanh thiếu niên đang tập trung tại khu vực đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu.

Các đối tượng này điều khiển xe máy đã tháo biển số và không đội mũ bảo hiểm, có nhiều đặc điểm trùng với tội phạm đường phố đang được đơn vị tập trung phòng ngừa, đấu tranh. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới nơi, các đối tượng trên đã giải tán.

Tập trung xác minh, cơ quan công an xác định có 7 đối tượng mang theo hung khí tham gia giao thông vào đêm, chặn người đi đường cướp biển số xe máy nhằm mục đích đăng lên mạng để khoe "chiến tích", xảy ra vào rạng sáng 26/8.

Đến ngày 28/8, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội làm rõ các đối tượng gồm: Lê Tuấn H. (16 tuổi; trú tại Chương Mỹ, Hà Nội; đang bị UBND xã Thụy Hương áp dụng biện pháp giáo dục do có hành vi cướp tài sản), Nguyễn Văn Anh T. (14 tuổi; trú tại huyện Chương Mỹ), Hoàng Tiến Ph. (trú tại huyện Chương Mỹ); Lý Triệu Y. (16 tuổi, học sinh, trú tại huyện Chương Mỹ), Bùi Nguyễn Hoàng L. (15 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, học sinh lớp 10), Hoàng Anh T. (15 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, học sinh lớp 10), và Trần Văn S. (13 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội)

Theo cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận các thành viên nhóm hầu hết là bạn bè quen biết nhau ở địa phương và một số quen qua mạng xã hội...

Khoảng 3h ngày 26/8, Trần Văn S. rủ Lê Tuấn H., Nguyễn Văn Anh T., Hoàng Tiến Ph., Lý Triệu Y., Bùi Nguyễn Hoàng L., Hoàng Anh T., đi 3 xe mô tô không gắn biển số tập trung tại khu vực cánh đồng xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ.

Nhóm này bàn bạc mang theo 1 kiếm, 1 dao nhằm mục đích chặn người đi đường, chém phần nhựa gắn biển số mang về chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Các đối tượng di chuyển từ hướng QL6 (xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ) về quận Hà Đông.

Đến khu vực địa bàn phường Văn Quán, nhóm phát hiện anh Nguyễn Tiến M. (SN 2004, trú ở phường Văn Quán) điều khiển xe máy BKS 29T1 – 957.68 nên đã đuổi theo. Bị nhóm thanh niên mang theo hung khí truy đuổi, anh M. hoảng sợ bỏ lại xe máy thì bị các đối tượng cướp biển số.

Sau đó, nhóm này đi đến khu vực phường Quang Trung, quận Hà Đông tiếp tục chặn đường 1 nam thanh niên, dùng hung khí đe dọa và cướp tiếp biển số xe máy 29T2 – 092.26, rồi bỏ chạy về xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai để chụp ảnh biển số đăng lên mạng xã hội Facebook.

Theo cơ quan công an, ngoài 5 đối tượng bị tạm giữ, thì Trần Văn S. dưới 14 tuổi nên đơn vị đang lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng. Còn Nguyễn Văn Anh T. bị xuất huyết não, đang điều trị tại bệnh viện (do bị đánh vào ngày 27/8, tại huyện Chương Mỹ hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đang điều tra), nên CQĐT Công an quận Hà Đông đang phối hợp điều tra, xử lý.