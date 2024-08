Bản tin Hình sự: Cảnh báo ‘trào lưu’ cướp biển số xe máy để khoe chiến tích

TPO - TIN NÓNG ngày 25/8: Kẻ trộm xe máy trèo qua cửa sổ khách sạn để trốn công an; Khởi tố đối tượng lái xe đâm CSGT đang làm nhiệm vụ ở Thanh Hoá; Biến phòng thu âm thành 'bãi đáp' bay lắc...

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, ngụ quận 8) và Nguyễn Văn Hòa (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tuấn cùng Hòa chở nhau rảo qua nhiều tuyến đường, tìm các nạn nhân mất cảnh giác để trộm cắp tài sản. Đến trước căn nhà ở xã Vĩnh Lộc B, cả 2 phát hiện xe máy dựng phía trước không có người trông coi nên dùng đoản bẻ khóa rồi lấy xe tẩu thoát.

Công an huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ văn Hùng (SN 1991), ở xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL1A phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 36A-903.66 vi phạm tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe đã không những không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy và đâm bị thương một cán bộ.

Công an quận Bình Tân (TPHCM) vừa phát hiện 11 đối tượng dương tính với ma túy trong một phòng thu âm trên địa bàn. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra phòng thu âm trên đường Liên khu 5 - 6 thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa B. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 phòng, bên trong có hơn 10 người đang tổ chức sử dụng ma túy nên đưa tất cả về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, 11 đối tượng dương tính với ma túy trong đó có 6 khách và 5 nhân viên của phòng thu âm.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Vũ Nam Giang (SN 2003), Trần Việt An (SN 2004) cùng trú tại xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Cả 2 đều là sinh viên một trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Giang chở An mang theo thanh kiếm dài làm vũ khí cướp tài sản. Phát hiện 1 đôi nam nữ đi vào tuyến đường mới thuộc địa phận phường Xuân Phương. Giang điều khiển xe máy lên chặn đầu xe, An xuống xe cầm kiếm đe dọa đôi nam nữ, yêu cầu đưa điện thoại và cung cấp mật khẩu để mở khóa điện thoại và nạp tiền game online.

Anh V. (trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được số điện thoại xưng là nhân viên Chi cục thuế Hoàng Mai yêu cầu anh vào Zalo xác thực các thông tin về công ty mới lập của anh để đăng tải lên cổng dịch vụ công. Anh V. tải ứng dụng đăng nhập số tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt 2 lần để hoàn thành. Đến lần xác thực khuôn mặt thứ hai, anh V. nghi ngờ bị lừa, lập tức gọi điện đến Tổng đài của Ngân hàng và yêu cầu khóa tài khoản, hạn chế được số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 phút trước khi khóa tài khoản, các đối tượng đã thực hiện 2 giao dịch, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng trong tài khoản.

Công an huyện Lục Ngạn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 đối tượng V.V.Đ, sinh năm 2006; C.T.Q, sinh năm 2006; L.V.B, sinh năm 2006, cùng trú tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn; đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng đều trú tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn về tội “Cướp tài sản”. Trước đó, nhóm này khoảng 8 đối tượng điều khiển xe máy đi với tốc độ cao, áp sát xe máy người đi đường rồi đập vào phần đuôi phương tiện, chiếm đoạt phần nhựa đuôi xe gắn biển kiểm soát. Sau khi gây án, các đối tượng lên mạng khoe "chiến tích". Trước đó, Công an Hà Nội đã bắt một nhóm thanh thiếu niên có hành vi phạm tội tương tự.