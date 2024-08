Bản tin Hình sự: Nam thanh niên đập vỡ kính cửa sổ khách sạn đu sang nhà dân

TPO - TIN NÓNG ngày 23/8: Bắt đối tượng đánh cháu bé 3 tuổi đến bất tỉnh; Đối tượng gây án tại 2 tiệm vàng ở Đắk Lắk sa lưới; Yêu cầu người đàn ông hành hung bé trai ở sân chung cư ra trình diện

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hoá) khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngụy Phan Kiên (SN 1987, trú tại tỉnh Bắc Giang) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Lan Anh (SN 1999) ở xã Tam Hưng, xã Thủy Nguyên, Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Hoàng Minh (SN 1991) và Hoàng Trọng Cường (SN 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Rửa tiền”. Các đối tượng đã sử dụng các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hồng (SN 1985, trú huyện Thăng Bình), là cựu nhân viên Kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình và bị cáo Ôn Thái Nghiêm (1984, chồng bị cáo Hồng) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vay tiền nhiều người để kinh doanh bất động sản nhưng vỡ nợ, Trần Thị Hồng cùng chồng nói dối cần tiền để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận được tiền, Hồng chiếm đoạt để trả nợ và sử dụng vào việc cá nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 18,5 tỷ đồng.

Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Công Minh về tội "Hành hạ người khác". Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về việc Trần Công Minh (SN 1999, quê huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội "Hành hạ người khác", hiện đang tạm trú tại tổ dân phố Long Đằng, phường Phùng Chí Kiên, có hành vi đánh đập cháu Vũ Quang H., (SN 2021), người sống cùng Minh. Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã vào cuộc điều tra.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sự (22 tuổi, ngụ thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Sự đã gây ra 2 vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sự đến tiệm vàng K.Th thuộc phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột) giả vờ mua vàng. Tại đây, đối tượng nói chủ tiệm vàng cho xem một sợi dây chuyền vàng (trọng lượng 5 chỉ), 1 lắc vàng (trọng lượng 3 chỉ), sau đó lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ tiệm vàng, đối tượng đã lấy toàn bộ số vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Hồng Quang. Ông Quang đã bị bắt tạm giam và khám xét nơi cư trú. Theo điều tra, từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2023, lợi dụng mối quan hệ quen biết, ông Quang đã vay mượn hơn 4 tỷ đồng của bà L.T.H.L với lý do "xin việc". Tuy nhiên, khi bà L. yêu cầu trả lại số tiền vay, ông Quang đã không thực hiện.

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp với Viện kiểm sát và các đơn vị liên quan làm rõ vụ bé trai 12 tuổi bị người đàn ông đánh tại khu vực sân chung cư New Horizon, 87 Lĩnh Nam (Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội). Quá trình xác minh, đến ngày 23/8, cơ quan điều tra vẫn chưa làm việc được với người đàn ông trên và đang vận động, yêu cầu người này ra trình diện. Theo cơ quan công an, vụ việc trên gây bức xúc dư luận, do đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ và xử lý nghiêm.

Người dân phát hiện nam thanh niên mặc quần dài, cởi trần, đập vỡ kính cửa sổ, leo từ cửa sổ tầng 3 của khách sạn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, ra ngoài. Người này bám chặt sợi dây cáp được treo từ sân thượng khách sạn xuống đất. Người dân gọi điện báo công an và khuyên nhủ nam thanh niên. Tuy nhiên, người này không nghe theo mà ngồi giữ sợi dây một hồi lâu sau đó đu qua mái nhà bên cạnh, đi xuống đất. Công an xã Vĩnh Lộc B đã khống chế nam thanh niên đưa về trụ sở. Hiện thanh niên này vẫn chưa tỉnh táo nên lời khai chưa rõ ràng.