Bản tin Hình sự: Chém bạn 20 nhát dao vì 'tán tỉnh người yêu cũ'

TPO - TIN NÓNG ngày 20/8: Tạm hoãn phiên phúc thẩm vụ án liên quan cha con ông Trần Quí Thanh; Xác minh clip tài xế đốt pháo ném xuống đường khi lái ô tô ở trung tâm TPHCM; Đồng Nai: Khởi tố nguyên chủ tịch và kế toán UBND phường Trảng Dài...

TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; yêu cầu bà Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn trả hơn 238 tỷ đồng (thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên) của ông Trần Quí Thanh (SN 1953). Đồng thời xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo của bị cáo Trần Uyên Phương (SN 1981, con gái ông Trần Quí Thanh); Bị hại và một số người liên quan trong vụ án cũng kháng cáo bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM đã tạm hoãn theo yêu cầu của luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Quí Thanh.

Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Trường Hải (46 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, TP Biên Hòa về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; khởi tố bị can Lâm Thị Ngọc Tuyền (42 tuổi), nguyên kế toán UBND phường Trảng Dài về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao và được ông Võ Trường Hải (chủ tài khoản) giao chữ ký số, cung cấp mật khẩu giao dịch với kho bạc nhà nước, Tuyền đã ký khống một số chứng từ, lập khống hóa đơn, chứng từ để rút hơn 111 triệu đồng trả nợ cá nhân.

Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang phối hợp với Công an phường Bến Nghé (quận 1) xác minh, làm rõ clip nam thanh niên vừa lái ô tô vừa đốt pháo ném xuống đường. Theo nội dung clip, nam thanh niên mặc áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen điều khiển ô tô lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng và đốt một quả pháo rồi ném xuống đường. Khoảng 5 giây sau, quả pháo trên phát ra tiếng nổ lớn. Diễn biến được một người đi chung ô tô ghi lại. Sau khi đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc trước hành vi xem thường pháp luật của nam thanh niên.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã bắt Nguyễn Thành Đạt (biệt danh “Đạt Lợn”, SN 1998, trú phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), lúc đối tượng vừa nhập cảnh từ Nhật Bản vào Việt Nam. “Đạt Lợn” cùng 5 đối tượng đã thực hiện hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vụ việc bị Công an huyện Hướng Hóa phát hiện và vào cuộc điều tra.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Chí Thanh (SN 1996, trú ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Giết người”. Do ghen tuông khi thấy bạn là Lại Văn Phong (SN 1996) nói chuyện thân mật với người yêu cũ, Thanh dùng hung khí chém nhiều nhát vào bạn đến khi bất động mới chịu dừng lại. Với 20 vết thương trên cơ thể, Phong được điều trị và do được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không tử vong. Đến ngày 21/9/2023, Phong được xuất viện và bị tổn hại 47% sức khỏe.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Minh An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh cùng 5 bị can khác, trong vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là vụ án có liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị phòng mổ hybrid (gói thầu số 25) thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu. Chủ đầu tư của dự án là Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của toàn bộ trang thiết bị y tế cho bệnh viện này hơn 400 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, gói thầu nói trên được quyết toán hơn 36 tỷ đồng nhưng chủ đầu tư thiệt hại số tiền lên đến hơn 18,3 tỷ đồng.

Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã nắm được vụ việc 1 cô gái khỏa thân cho 2 thanh niên chụp hình trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua địa bàn, gây xôn xao dư luận. Theo lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng, sự việc xảy ra tại xã Lai Hưng. Hiện công an xã và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bàu Bàng đang xác minh nhóm người nêu trên. Trước đó, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh 1 cô gái vô tư khỏa thân giữa đường cho 2 thanh niên chụp ảnh, thời điểm này có nhiều người qua lại.